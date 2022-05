Cresce número de casos de dengue em Jaguariúna; Secretaria alerta população sobre cuidados

Na manhã desta terça-feira, 03, o Poupatempo Jaguariúna foi inaugurado na presença de diversas autoridades locais e regionais. A conquista é fruto de um trabalho realizado pelos deputados federal Baleia Rossi e estadual Jorge Caruso, em parceria com o prefeito Gustavo Reis, vice-prefeita Rita Bergamasco, os vereadores Walter Tozzi, Cristiano Cecon e o coordenador regional do MDB, Arthur Álvares Cruz.

O Poupatempo é considerado um dos melhores serviços do Estado de São Paulo e Baleia Rossi fica contente em, ao lado das demais autoridades, conquistar esta unidade para o município. “Se eu sou deputado federal hoje eu devo muito à Jaguariúna. Eu tive a confiança da população que me deu oportunidade de falar em nome da cidade em Brasília, em São Paulo. Trazer bem-feitorias como o Poupatempo, um equipamento de serviço do mais bem avaliado, mostra a população valeu a pena a confiança depositada em mim”, diz o deputado federal.

“É um privilégio poder lutar por Jaguariúna junto ao Governo do Estado e junto ao Governo Federal” Deputado federal baleia rossi

O vereador Walter, que tem batalhou junto aos deputados para a realização desta conquista, diz que é um momento de alegria para o município, pois este instrumento público é um objeto de cidadania. “Esse sonho só foi possível, graças aos deputados Baleia Rossi e Jorge Caruso. A conquista não é só do MDB, é de Jaguariúna”, agradece.

“Jaguariúna cresce e cresce com qualidade” vereador walter tozzi

Para o prefeito Gustavo essa conquista representa agilidade na vida dos jaguariunenses que muitas vezes precisaram se deslocar até Campinas para usufruir do serviço. “Agora, facilmente, neste ponto bem localizado, os munícipes podem retirar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e utilizar de outros serviços, até municipais, que agora estão centralizados no Poupatempo. Dessa forma correspondemos o título que Jaguariúna tem: cidade inteligente”, diz.

Também estiveram na inauguração o vereador e presidente da Câmara, Afonso Lopes Silva, o Silva; os vereadores Cecon, Menezes, Morrinho, Dr. Junior; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, João Rodrigues; o diretor do Procon, Edison Cardoso de Sá; diretora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Renata Lopes; secretário da SeJel, Rafael Blanco, secretária de Assistência Social, Andrea Lizun; secretário de Desenvolvimento, Josino da Silva, presidente da OAB, Carminha Santiago, prefeito de Amparo, Carlos Alberto.