Cresça em Movimento: ação da Unimed Campinas vai incentivar crianças para uma infância mais ativa e feliz

Neste domingo, 31, o kartódromo da lagoa do Taquaral será palco de um domingo especial, com muita informação e diversão para toda a família

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2020 apontam que o Brasil tem cerca de 9,5 milhões de crianças menores de 10 anos com algum grau de sobrepeso. E isto pode acarretar consequências graves, como maior risco para doenças do coração, hipertensão arterial, diabetes e até má formação do esqueleto, pois a fase de crescimento é uma das mais importantes da vida. Pensando nisso, a Unimed Campinas, por meio da sua área de Medicina Preventiva, preparou um domingo especial a fim de incentivar a prática esportiva e de exercícios e uma alimentação saudável em família, de forma lúdica, leve e divertida. Tudo em favor de uma infância com saúde e mais feliz.

Denominada Cresça em Movimento, a ação acontece no kartódromo da Lagoa do Taquaral neste domingo, 31 de julho, das 9h às 13h, com acesso gratuito. Aberta para toda a comunidade de Campinas e região, vai oferecer muitas brincadeiras, instruções para a prática de atividades físicas infanto-juvenis, informações nutricionais e muitas orientações de prevenção em saúde.

O encontro vai contar com bike suco, uma bicicleta especial em que um adulto ou uma criança conseguem preparar um suco enquanto pedalam; oficina saudável, com dicas de como substituir itens da alimentação por opções mais saudáveis de forma lúdica e criativa, além de demonstrações da quantidade de açúcar e sódio presente nos alimentos processados; circuito de atividades, alongamento e ginástica funcional em família com acompanhamento de educador físico; brinquedos divertidos e roda de capoeira para pais ou responsáveis e filhos. Haverá, ainda, a estação com Vôlei Renata, com quadras de mini vôlei e participação dos atletas do time.

Esse dia especial promete deixar as crianças felizes, empolgadas e motivadas a manterem-se em movimento, além de integrar ainda mais as famílias, principalmente na hora da alimentação e dos exercícios e brincadeiras.

Interessados não necessitam fazer inscrição prévia. Para participar, basta chegar e aproveitar!

Sobre a Unimed Campinas

Segunda singular do Sistema Unimed a ser fundada no país, a Unimed Campinas tem 51 anos de mercado. Sua estrutura de atendimento reúne mais de 3.500 médicos, um hospital próprio e 22 hospitais credenciados, 216 clínicas e laboratórios e 10 hospitais-dia. Sendo a maior Unimed do interior do Brasil, também compõem a área de ação da singular, além de Campinas, as cidades de Artur Nogueira, Cosmópolis, Hortolândia, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Paulínia, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

