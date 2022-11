Crea-SP lança desafio que estimula soluções para cidades

Evento gratuito acontece nesta quarta-feira, 09, na Nisfram, em Sumaré

“A importância da arte circense como profissionalização e sua transformação ao longo do tempo” é o tema da palestra da professora Luciene Domenicone Crespilho, que será apresentada na Nisfram, em Sumaré, nesta quarta-feira, 09, às 14h. O evento promovido pelo projeto Semeando Arte Circense é aberto ao público, tem entrada gratuita e contará com intérprete de libras, e será uma oportunidade de conhecimento aos alunos e professores da rede pública. O local atende a portadores de deficiência física.

O Semeando Arte Circense (PRONAC – 191606) é um projeto que permite educar por meio de atividades lúdicas e estimulantes que transcendem à arte e cultura, abrindo caminhos para uma inclusão social mais sólida e assertiva. A iniciativa proporciona aos alunos o contato direto com fundamentos teóricos e práticos que apresentam os conceitos relacionados ao circo e os conduz à construção de sua subjetividade.

Viabilizado pelo Ministério do Turismo através da Secretaria Especial de Cultura, o projeto é produzido pela Villa 7 Produções Culturais em parceria com a AH 7 Gestão Cultural e tem patrocínio das empresas ADERE e Stoller e apoio da Nisfram.

As aulas são ministradas por Luciene Domenicone Crespilho, professora-artista, atriz, palhaça, com graduação em Artes Cênicas pela Unicamp (1991). Atriz-pesquisadora do Lume – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais/UNICAMP de 1994 a 1997, onde atuou e ministrou oficinas, além de realizar trabalho administrativo e de produção cultural.

Vasta experiência

Mestre em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (2004), Luciene foi professora de teatro na Escola Comunitária de Campinas entre 1992 e 1995. Tem larga experiência em teatro e educação, ministrando oficinas de teatro e circo para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade Missionárias em Campinas (1997-2012).

Na AMIC, coordenou, dirigiu e atuou no Grupo de social, tendo desenvolvido este trabalho na AMIC – Amigos da Criança, em Campinas e também no Núcleo Antonio da Costa Santos/ Associação das Franciscanas Teatro Eurípedes Barsanulfo/AMIC de 1997 até 2010. Foi coordenadora do Projeto Casa Brasil no NETT – Núcleo Experimental do Teatro de Tábuas entre os anos de 2008 e 2009. Exerceu produção executiva na empresa Ayó Gastronomia, Arte e Educação, criando e executando projetos nestas áreas. Realizou formação em Leader Training, “Treinamento Life”, na EBPNL – Escola Brasileira de Programação Neurolinguística e o curso “Despertar em PNL” na Soul Ápice com Nídia Reinert.

Atualmente ministra aulas de teatro no Colégio Liceu Salesiano e na Leaders School em Campinas e oficinas de circo no Projeto “Semeando a Arte Circense” em Sumaré.

Sobre a ADERE

Fundada em 1967, a ADERE é uma das maiores empresas de capital nacional fabricante de fitas adesivas no Brasil. Com um portfólio variado, 43 linhas de produtos e mais de 1.000 itens em linha (que atendem a indústria e o consumidor final), está presente em todo o território nacional e também no exterior, em 17 países.

Sobre a Stoller

Com a missão de transformar o conhecimento em inovação oferecendo soluções para a construção de uma agricultura mais eficiente, a Stoller é uma empresa multinacional presente em 56 países. Além de oferecer produtos biológicos, o Grupo Stoller é líder mundial na nutrição e fisiologia vegetal, soluções que, integradas, possibilitam ao agricultor aproveitar o máximo potencial genético das plantas, obtendo elevados níveis de produtividade. A valorização humana pela Stoller vai além dos nossos clientes, envolve toda a comunidade, por essa razão, há nove anos apoiamos iniciativas como a do projeto Semeando Arte Circense. Acreditamos que essas oportunidades impactam e transformam muitas vidas, contribuindo com a evolução da comunidade para um mundo melhor.

Sobre a Nisfram

A Nisfram é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que atua desde 2001 em sintonia com as necessidades emergentes de sua região, aplicando projetos socioeducativos elaborados para promover uma melhor qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e cidadania, levando atividades educacionais, culturais, artísticas, esportivas, de lazer e de formação profissional.

