CRAS Cruzeiro do Sul lança projeto de inclusão digital

A Semifinal da Taça Ouro do Amadorzão realizada no último fim de semana teve jogos sem gols e partida com goleada. Com o apoio da torcida que marcou presença no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, o Roseira e o Jardim Eliza se classificaram para a final do campeonato.



No sábado o Roseira empatou com o XII de Setembro em 0x0. Como o Roseira tinha a vantagem do empate, garantiu a vaga na próxima fase da competição. Já no domingo, a partida teve muitos gols. O Jardim Eliza venceu o Fantasma do Morro por 6×1 e garantiu a vaga na final.



Pela Taça Prata do Amadorzão a semifinal teve dois jogos que foram definidos nos pênalis. O Audaz empatou em 1×1 com o Aliança e nos pênaltis o Audaz venceu por 4×2. O Engra e o Família R.Q.N. também empataram em 2×2, foram para os pênaltis e o Engra ganhou a disputa por 6×5.

Com os resultados, o Audaz e o Engra garantiram vagas na final do campeonato e o acesso para a Taça Ouro do ano que vem.



JOGOS DA FINAL

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna definiu a data e os horários das finais da Taça Ouro e Prata do Amadorzão. As duas partidas acontecerão no sábado.



Às 15h o Audaz enfrentará o Engra pela Taça Prata. Em seguida, o Roseira e Jardim Eliza jogarão às 17h30 pela Taça Ouro.

