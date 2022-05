CPFL Santa Cruz registra nove colisões contra postes em Jaguariúna e Pedreira entre janeiro e abril deste ano

A solenidade contou com a presença do deputado federal Baleia Rossi

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou na tarde de quinta-feira, 12, o aparelho de ressonância magnética do Hospital Municipal Walter Ferrari. O aparelho, da marca Siemens e modelo Magnetom Sempra, foi adquirido com recursos federais por R$2,9 milhões e é de última geração tecnológica.

Adquirido pela Administração, o novo equipamento coloca a saúde da cidade na vanguarda do diagnóstico por imagem, uma vez que apenas municípios de maior porte possuem esse tipo de aparelho na rede pública. Com isso, a população não precisa mais se deslocar para outras cidades para a realização de exames de ressonância.

“Hoje nós inauguramos esse equipamento maravilhoso, um sonho que começou há dez que agora se realiza. Fico muito feliz que a união de esforços, com a ajuda e o empenho dos trabalhadores da saúde, tenha tornado esse sonho possível”, comemora o prefeito Gustavo Reis.

Par receber o equipamento dentro do hospital, houve investimento nas adaptações estruturais e construção de uma sala baritada – com proteção radiológica. O aparelho foi instalado no Centro de Diagnóstico por Imagem, onde já se encontram os equipamentos de raio-x e de tomografia, entre outros.

Segundo a secretária Maria do Carmo, a expectativa é que sejam realizados 200 exames por mês com o novo aparelho. “A palavra que vem à cabeça é perseverança. Não desistimos de conquistar esse equipamento, um projeto que começou em 2012. A chegada desse aparelho de ressonância é um importante avanço para a área da saúde do nosso município”, diz a secretária Maria do Carmo.

“O projeto desse aparelho de ressonância começou lá atrás. Você, Gustavo, perseverou, sua equipe perseverou. Vocês correram atrás dos recursos e hoje realizamos esse grande sonho, que é ter num hospital púbico o que muitos hospitais particulares não têm”, afirma Baleia Rossi.

A solenidade de inauguração do aparelho contou com as presenças do prefeito Gustavo Reis, do deputado federal Baleia Rossi, da secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, do diretor-presidente da Associação Santa Maria de Saúde (Asamas), Renne Penna Chaves Neto, do presidente da Câmara de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, além de outros vereadores, secretários e convidados. A diretora da DRS (Diretoria Regional de Saúde) 7, de Campinas, Fernanda Penatti Ayres Vasconcelos, e o diretor do Grupo UniEduk, Flávio Pacetta, também estiveram presentes à solenidade de inauguração.

Saiba mais

O Siemens Magnetom Sempra é um equipamento de 1,5 Tesla, que suporta até 200 quilos, proporcionando conforto e bem-estar aos pacientes. Com capacidade de realizar exames em até 12 minutos, apresenta imagens de alta qualidade de diagnóstico, podendo ser aplicado em diversas especialidades como neurologia, angiografia, cardiologia, oncologia, ortopedia, pediatria, entre outras.

O aparelho consegue criar imagens em alta definição das estruturas internas do corpo humano. Serve para fazer o diagnóstico de tumores, doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, renais, cerebrais, entre outras. É um exame que pode ser realizado em praticamente todas as partes do corpo humano e que possui uma ampla gama de indicações e de diagnóstico.