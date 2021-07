CPFL Santa Cruz aponta que 1.484 clientes da região de Jaguariúna poderiam ter desconto na conta de energia se solicitassem cadastro na Tarifa Social

Visitas tem como objetivo apresentar a cidade e debater ideias e necessidades

A convite do vereador Ton Proêncio, Jaguariúna recebeu recentemente a visita de deputados e vereadores estaduais. O objetivo da série de visitas é ouvir novas ideias, debater necessidades e apresentar as demandas da cidade.

Primeiro, no dia 24 de junho o Deputado Estadual Ricardo Mellão visitou o Centro de Autistas (CAJ). A intenção foi conhecer as instalações do centro que é referência no Brasil e a realidade vivida pelos cidadãos que utilizam das instalações.

Vereador Ton Proêncio, Coordenadora do CAJ e Deputado Estadual Ricardo Mellão

A Locomotiva São Paulo, formados pelo Deputado Federal, Kim Kataguiri; Deputado Estadual, Arthur do Val, o Vereador de São Paulo Rubinho Nunes membros fundadores do Movimentou Brasil Livre (MBL); e o Ex-Secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, Cristiano Beraldo também visitaram o município. As autoridades cumpriram a agenda no gabinete do Chefe do Executivo para falar da importância de um novo pacto federativo e reuniram-se no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI) com comerciantes e lideranças jaguariunenses.

“Um prazer poder receber o pessoal da Locomotiva São Paulo, são pessoas que entendem a importância de trabalhar por um país mais livre, com menos burocracias e mais oportunidade para todos”, diz Ton.

Kim Kataguiri, Arthur do Val, Ton Proêncio e Rubinho Nunes

Na oportunidade, o vereador protocolou três projetos de lei na Câmara Municipal, em parceria com o vereador Rubinho Nunes, cujos quais já foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo. “A ideia é, através desses projetos trazer alento para o trabalhador e manter a economia local forte”, argumenta. Os projetos de leis dispõem sobre descontos nos impostos para comércios que ficaram fechados durante a pandemia, por não serem considerados atividades essenciais, proibição de diminuição das frotas de ônibus no transporte coletivo público e a permissão do horário de funcionamento dos comércios, por pelo menos 10 horas diárias durante o enfrentamento da Covid-19.

E mais recentemente, o município também recebeu a visita do Deputado Estadual Daniel José, profundo conhecedor sobre o tema Educação que é atual Vice Presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e membro do Conselho consultivo da USP. Professores, diretores de instituições do terceiro setor, diretores e coordenadores da UniEduK, membros de conselhos municipais de políticas públicas, empreendedores e munícipes tiveram a oportunidade de debater alguns assuntos de interesse público com o deputado.