CPFL abre programa de estágio com 53 vagas na região de Campinas

A CPFL Energia abriu nesta segunda-feira, 02, as inscrições para o Programa de Estágios 2022. O processo seletivo vai até o dia 9 de setembro e é voltado para estudantes de graduação e também alunos de cursos técnicos (veja quais cursos abaixo).



Na região de Campinas, as cidades de Campinas e Indaiatuba recebem 53 das 70 vagas do programa destinadas aos estudantes de ciências humanas e exatas. As restantes serão distribuídas entre outras cidades de do Estado de São Paulo e do Sul.



As oportunidades são direcionadas para alunos matriculados no antepenúltimo, penúltimo ou último ano de graduação superior ou curso técnico em 2022.



Atualmente, a CPFL atua em 12 estados com negócios nas áreas de geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços de valor agregado em energia.



“A pandemia impactou muito no mercado de trabalho, principalmente para os jovens que estão iniciando suas carreiras. Para o grupo CPFL, esse investimento é muito importante, o programa de estágio permite a troca de experiências, assim como agrega novas ideias, conceitos, planos e estratégias. Para esse novo ano, continuamos investindo na qualidade dos candidatos e crescendo na diversidade entre eles”, afirma o diretor de Recursos Humanos da companhia, Rodrigo Ronzella.



O Estágio

ealizado há mais de 16 anos, entre 2019 e 2021, cerca de 401 estudantes já ingressaram no Programa de Estágio da CPFL Energia e uma média de 43% deles seguem na companhia.

Seleção

O processo seletivo será totalmente em ambiente digital, composto por provas online, seguida por uma dinâmica de grupo e uma etapa de vídeo entrevista. O candidato ainda realiza uma entrevista com os gestores, que analisam os comportamentos e a aderência do perfil do estudante à vaga e cultura da CPFL também no formato online.

Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio 2022 da CPFL Energia, o estudante universitário ou técnico deve:

– Estar cursando entre o antepenúltimo, penúltimo e último ano da graduação ou curso técnico em 2022 e ter vínculo ativo com a instituição de ensino;



– Ter disponibilidade para a jornada de trabalho de 20, 24 ou 30 horas semanais.



– Conhecimento em Pacote Office e em inglês será um diferencial (graduação).

QUAIS CURSOS VALEM?



Veja quais cursos de graduação valem para o programa de estágio da CPFL:

– Administração

– Análise de Sistemas

– Arquitetura e Urbanismo

– Ciências Contábeis

– Ciência da Computação

– Comércio Exterior

– Comunicação Social

– Direito

– Economia

– Engenharias (Ambiental, Civil, Computação, Controle e Automação, Elétrica, Energia, Mecatrônica, Produção, Software e Telecomunicações)

– Estatística

– Gestão de Energia e Eficiência Energética

– Gestão de TI,

– Jornalismo

– Matemática

– Psicologia

– Publicidade e Propaganda

– Relações Internacionais

– Relações Públicas

– Tecnologia em Banco de Dados

Cursos técnicos também são válidos, veja quais:

– Eletroeletrônica

– Eletromecânica

– Eletrônica

– Eletrotécnica

– Mecatrônica

– Telecom e Segurança do Trabalho.

SERVIÇO

Programa de Estágios 2022

Inscrição: de 02/08 a 02/09