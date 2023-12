Cozinhas abertas e integradas: o coração da interação residencial

Um ano épico se encerra com o fechamento de 30 edições do Isso É Churrasco On Fire, maior evento gastronômico em público do Brasil, e traz consigo um novo capítulo para 2024

Fernando e Sorocaba estão celebrando o final de um ano extraordinário, marcado por 30 edições memoráveis do evento Isso É Churrasco On Fire em 2023. Este marco é celebrado com um anúncio de mudanças que prometem elevar ainda mais a experiência dos participantes: a chegada do Churrasco On Fire.

O Churrasco On Fire, uma evolução natural do evento, representa mais do que uma simples transformação. É um testemunho do compromisso contínuo com a inovação, aprimoramento e crescimento deste evento premium. Sob este novo nome, a experiência oferecida continuará a combinar o espetáculo envolvente de Fernando e Sorocaba com uma experiência gastronômica única, o famoso open churras. Esta nova fase promete inovação, qualidade e momentos inesquecíveis para o público presente.

Assista ao vídeo especial para sentir a magia do Churrasco On Fire: https://www.instagram.com/p/C0KngaCpUWM/.

“O Isso É Churrasco On Fire foi uma jornada incrível que nos trouxe muitas alegrias e conexões com nosso público. A transformação para o Churrasco On Fire é um passo natural para a evolução do evento, mantendo a essência que tanto encantou nossos fãs ao longo dos anos”, compartilha Fernando.

LEIA TAMBÉM:

O Churrasco On Fire representa uma nova e emocionante etapa na carreira de Fernando e Sorocaba, mantendo o compromisso de proporcionar um entretenimento premium, envolvente e delicioso, solidificando seu lugar como um dos eventos mais aguardados e apreciados pelos fãs da boa música e do churrasco de qualidade.

“Desde que começamos a cantar, sempre buscamos trazer inovação e singularidade para nossos fãs. Esse projeto é a expressão máxima desse compromisso com a inovação. Fomos visionários ao criar um evento que combina open churras premium com um show com duração de mais de 3 horas, proporcionando uma experiência completa que une entretenimento e sabor”, complementa Sorocaba.

Isso É Churrasco On Fire: um ano monumental

O ano de 2023 foi monumental para o Isso É Churrasco On Fire, consolidando-o como o maior evento gastronômico em público do Brasil. Com mais de 38,5 toneladas de proteínas consumidas e 115 mil litros de cerveja (385 mil long necks), cada edição foi um sucesso culinário e musical.

Uma pesquisa com o público presente na edição do Isso É Churrasco On Fire em Regente Feijó, interior de São Paulo, revelou resultados extremamente positivos. Cerca de 84,47% dos participantes afirmaram que essa foi sua primeira experiência musical gastronômica, indicando a singularidade e inovação do evento. Além disso, impressionantes 90,74% dos entrevistados afirmaram que voltariam para uma nova edição em sua cidade no próximo ano, demonstrando alto nível de satisfação e interesse em reviver a experiência. A média geral de avaliação para o Isso É Churrasco On Fire como um todo foi de 9,29, destacando como foi memorável e satisfatória a experiência proporcionada.

Além do impecável open churras premium, a presença surpresa de Sorocaba no meio do público em todos os shows e a culinária especial de Fernando, que preparou seu famoso arroz carreteiro em cima do palco em todos os shows, foram momentos inesquecíveis.

Novidades para 2024

O ano de 2024 trará consigo uma evolução significativa para o evento da dupla Fernando e Sorocaba. O Churrasco On Fire contará com um palco maior em formato de “T” e uma plataforma ainda mais longa, garantindo uma experiência imersiva e exclusiva. A estrutura será a maior já vista neste projeto, com um palco grandioso, painéis de LED e cenografia personalizada, prometendo elevar a experiência a outro patamar.

A exclusiva máquina do churrasco, uma enorme carreta gourmet, com mais de 22 metros de comprimento, ganhará uma nova roupagem e continuará sendo um palco surpresa durante o show. O Team On Fire, composto por experientes churrasqueiros, realizará performances, compartilhando a arte de fazer churrasco e proporcionando uma experiência memorável.

Com um repertório musical ainda mais especial e uma duração de três horas, Fernando e Sorocaba prometem elevar a qualidade do evento a patamares nunca vistos. Com o compromisso contínuo de inovação e diferenciação, a equipe planeja realizar mais de 30 edições ao longo do ano.

O Futuro é agora

O Churrasco On Fire é mais do que um evento. É uma celebração da música, do churrasco e da conexão entre as pessoas. Com o olhar voltado para o futuro e um legado de sucesso, Fernando e Sorocaba convidam a todos para participar dessa experiência única em 2024.

“Agradecemos a todos os que têm sido parte dessa emocionante jornada conosco. O Churrasco On Fire continuará a ser um evento memorável, repleto de energia positiva e momentos especiais, capazes de criar memórias que durarão para sempre na vida de cada pessoa. Esperamos vocês em 2024”, conta Sorocaba.

A estreia do Churrasco On Fire está marcada para acontecer em Indaiatuba, uma cidade encantadora no interior de São Paulo, no dia 3 de fevereiro. Este evento inaugural promete ser uma experiência única, combinando o melhor da música de Fernando e Sorocaba com o delicioso open churras premium. Será um momento para criar memórias extraordinárias, celebrar a boa comida e desfrutar de performances musicais inesquecíveis.

Prepare-se para viver o Churrasco On Fire, um encontro onde a alegria, a boa música e o verdadeiro churrasco se fundem para criar lembranças que ficarão para sempre em sua memória. Nos encontramos lá!

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui