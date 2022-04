Contribuinte tem até 31 de maio para fazer declaração do IR e participar da Campanha Leão Amigo de Jaguariúna

Com a prorrogação do prazo de entrega do Imposto de Renda para o próximo dia 31 de maio, pela Receita Federal, os contribuintes ganharam mais tempo para poder participar da campanha Leão Amigo de Jaguariúna e fazer a sua doação para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso.

Para participar, é muito simples. O contribuinte do Imposto de Renda que preencher os requisitos da legislação pode doar valores para os conselhos municipais, estaduais e nacionais da criança e do adolescente e do idoso. A doação deve ser feita diretamente na declaração de ajuste anual, até 31 de maio.

É importante lembrar que esse método de doação do IR não permite escolher uma entidade específica. Após a escolha do valor doado, o sistema emitirá um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que deve ser pago em até 30 dias.

Mais informações e a orientação sobre como efetuar as doações podem ser obtidas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariúna (CMDCAJ), pelos telefones 3867-3935 ou 3837-3311 – Ramal 223.

Entidades aptas a receber recursos do IR em Jaguariúna:

Associação dos Amigos do Padre Gomes

Asamas (Associação Santa Maria de Saúde)

Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna)

Centro de Equoterapia de Jaguariúna

Lar Feliz

AJJA (Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes)

Jaguariúna FC – Associação Desportiva Jaguariúna

A.A.P.P – Associação Atlética Ponte Preta

Associação de Desenvolvimento Socia