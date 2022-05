Contratações cresceram 5,4% na região Campinas no 1º trim. de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior

As contratações formais registraram taxa de crescimento de 5,4% na Região Administrativa de Campinas, no 1º trim. de 2022 em relação ao 1º trim. de 2021. Houve criação de 106.928 postos de trabalho. Foi o que apontou o boletim Seade Trabalho, elaborado pela Fundação Seade, que analisa mensalmente a evolução do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, em suas regiões e municípios.

De acordo com o estudo, no 1º trimestre, foram criados 29.034 empregos formais (aumento de 1,4%), resultado da ampliação de postos nos setores da indústria (1,2%), construção civil (4,1%) e serviços (2,5%). O número de empregos formais na RA de Campinas, em março, foi estimado em 2.072.080 postos, o que representa 16,2% do total do Estado de São Paulo.

No 1º trimestre de 2022, houve acréscimo de 179.391 mil empregos formais no Estado de São Paulo, variação positiva de 6,1% em relação ao 1º trimestre de 2021. O resultado decorreu das 1.770.931 admissões e 1.591.540 desligamentos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os resultados mais expressivos foram verificados na capital (302 mil), nos demais municípios da RMSP (132 mil), e nas regiões administrativas de Campinas (quase 107 mil), Sorocaba (38 mil) e Vale do Paraíba e Litoral Norte (29 mil).

Somadas, estas regiões foram responsáveis por 82% dos empregos gerados no Estado, que por sua vez, respondeu por 29% do total dos empregos criados no Brasil (2,6 milhões, crescimento de 6,6%).