Conselho Tutelar de Artur Nogueira passa a atender em novo endereço

Autarquia ressalta que houve aumento do consumo e sobrecarga no sistema de abastecimento; saiba como a população pode ajudar

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) informa que a falta de água registrada na última semana foi ocasionada por uma série de fatores que já estão sendo solucionados, e pede a colaboração da população para o uso consciente.

A autarquia ressalta que o aumento do consumo de água devido ao calor intenso contribuiu para a sobrecarga do sistema de abastecimento. Além disso, houve falhas na rede e queima de equipamentos, como bombas de captação, que demandaram reparos urgentes.

LEIA TAMBÉM:

“A resolução de alguns problemas elétricos dependia do apoio de empresas terceirizadas, o que impactou no tempo de resposta”, pontua a autarquia.

O Saean reconhece os transtornos causados pela falta de água e reforça o compromisso com o bem-estar da população. A autarquia realiza investimentos constantes na modernização e ampliação do sistema de abastecimento, com o objetivo de garantir a qualidade e a regularidade do serviço.

A população pode ajudar

Toda a população deve colaborar com o uso consciente, principalmente os moradores que não foram afetados com o desabastecimento; afinal, os bairros mais altos e distantes dos reservatórios são os mais prejudicados.

Pequenas atitudes

O Saean ressalta que pequenas atitudes podem colaborar com preservação dos recursos hídricos. Confira abaixo algumas dicas para usar a água com responsabilidade:

– Não deixe a torneira aberta enquanto lava a louça ou a roupa;

– Evite banhos longos e procure se ensaboar com o chuveiro desligado;

– Feche a torneira ao escovar os dentes;

– Opte por vassoura e balde para lavar o quintal;

– Use o regador para molhar as plantas nos horários de menos incidência de sol;

– Coloque o máximo de roupas na máquina a cada lavagem;

– Regule as válvulas de descarga;

– Fique de olho em vazamentos e torneiras pingando.

– Acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe essas dicas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui