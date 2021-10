Confira o que abre e fecha neste feriado em Jaguariúna

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Jaguariúna anunciou a reabertura das piscinas públicas para os moradores da cidade. A partir deste final de semana as piscinas do Azulão e do Parque Serra Dourada já podem voltar a receber público.

Neste primeiro momento, as piscinas serão liberadas apenas aos finais de semana para o público em geral. Durante a semana elas funcionarão, de forma exclusiva, para as aulas de hidroginástica e de natação do “Projeto Campeões”.

De acordo com o secretário da Sejel, Rafael da Silva Blanco, para utilizar as piscinas o morador deverá apresentar as carteirinhas de uso e respeitar os protocolos de saúde.

“É importante que as pessoas mantenham o distanciamento e só tirem a máscara no momento de entrar na água. Também colocamos álcool em gel próximo aos vestiários. Tudo isso para garantir a segurança e o bem-estar de todos”, disse o secretário.

O horário de funcionamento das piscinas será das 8h às 12h e das 14h às 18h, de terça-feira a domingo. Para fazer a carteirinha os interessados devem entrar em contato com a secretaria de juventude, esportes e lazer pelo telefone (19) 3867-4240.