Confira a programação cultural da semana no Teatro Municipal

O CNA Jaguariúna acaba de fechar uma parceria com a multinacional Nemera, recém-chegada a Jaguariúna. O contrato garante ensino de idiomas exclusivo a 12 alunos funcionários da empresa. Eles vão começar no curso Fast 1 e outros 2 (totalizando 14 portanto) vão fazer o CNA LIVE CLASS CONECTA (curso online ao vivo) já na modalidade “Intermediate”.

“Estamos muito contentes com esta nova parceria, e vamos levar toda metodologia e o alto padrão das aulas do CNA aos colaboradores da Nemera”, afirma o diretor do CNA Jaguariúna, Fernando Azevedo.

Com fábricas nos Estados Unidos e na Europa, a francesa Nemera chega ao Brasil, de olho no mercado da América Latina. A empresa, que desenvolve dispositivos de administração de medicamentos, adquiriu a Milfra, em Jaguariúna, visando ampliar a oferta de produtos para a indústria farmacêutica. Com a aquisição, a Nemera passa a produzir também aplicadores vaginais e retais, assim como dosadores orais.

Hoje, os produtos da Nemera estão presentes em mais de 54 países em todo o mundo. A empresa tem mais de 2.600 colaboradores em seis unidades de produção e dois centros de inovação na Europa e Estados Unidos. Em 2020, a empresa teve um faturamento de 430 milhões de Euros.

O CNA Jaguariúna tem trabalhado várias frentes que consolidam ainda mais sua presença no município. A escola de idiomas, que tem 12 anos de atuação em Jaguariúna, desenvolve projetos com outras empresas e universidade. Dentre as iniciativas, estão parcerias com empresas, onde os funcionários desfrutam de descontos exclusivos, com AmBev, Flex, MSP, SMR, Sky, Aggreko, entre outras.

No ensino superior, o CNA Jaguariúna tem parceria com a Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) para levar aulas de inglês para alunos, ex-alunos e colaboradores da instituição, seja no curso presencial, no CNA LIVE CLASS (on line ao vivo) ou ainda pelo CNA Go (curso em APP).