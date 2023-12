‘Condomínio do Futuro’ chega a Sorocaba com palestras, expositores e muitas novidades do mundo condominial

O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) receberam no sábado, 25, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para uma reunião dos prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) em Jaguariúna. E o ministro garantiu que Nova Odessa está inserida no “Minha Casa Minha Vida” e vai ser contemplada com unidades habitacionais populares já nas próximas etapas do programa federal.

No próprio sábado, um veículo de Comunicação local havia dado como manchete – sem consultar a Prefeitura a respeito – a informação inverídica de que Nova Odessa teria sido “excluída” do “Minha Casa Minha Vida” e que “não vai ter moradias” construídas através do programa federal. A informação equivocada foi prontamente negada pela Prefeitura ainda no sábado de manhã.

“É muito importante todo mundo saber – viu, prefeito Leitinho – que nós anunciamos nesta semana uma primeira etapa do Programa ‘Minha Casa Minha Vida’. Americana, Campinas, Hortolândia, Jaguariúna, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Valinhos já foram contempladas nesta primeira etapa, mas temos outras etapas ainda. Então manda quem fez a manchete (equivocada) preparar outra manchete quando Nova Odessa for contemplada”, afirmou Padilha aos prefeitos e gestores públicos da RMC que o recepcionaram em Jaguariúna.

“Podem ter certeza que esta é uma região prioritária para nós, para o presidente Lula, e quem foi contemplado vai ser mais contemplado ainda, e quem não foi contemplado (na primeira etapa) pelo ‘Minha Casa Minha Vida’ vai ter outras oportunidades no programa e no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em áreas como Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Segurança”, acrescentou o ministro.

Depois, em vídeo direcionado à população de Nova Odessa, o ministro reforçou, ao lado de Leitinho e Mineirinho: “Parabéns prefeito Leitinho, parabéns (vice-prefeito) Mineirinho, parabéns Nova Odessa. Estive em Nova Odessa (na inauguração) daquela obra muito importante de Saneamento (a ETA 2 Santo Ângelo). E podem ter certeza que Nova Odessa estará no ‘Minha Casa Minha Vida’, apesar das interpretações incorretas. Vamos ter outras etapas do programa, de seleção dos projetos. E Nova Odessa vai ter todo o apoio do Governo Federal para melhorar cada vez mais a infraestrutura da cidade”.

Em nota, as diretorias municipais de Convênios e de Habitação já haviam explicado que a proposta da cidade permanece protocolada normalmente e sob análise da equipe técnica do programa federal de habitação popular. A gestão municipal tem a expectativa de ser contemplada com até 120 unidades já nas próximas etapas do “Minha Casa Minha Vida”, em 2024.

“A ‘notícia’ (de sábado) é fake. Nova Odessa não foi ‘excluída’ do ‘Minha Casa’, ela apenas não está no primeiro lote – e terão ao menos mais dois lotes. O primeiro lote priorizou áreas críticas. Inclusive, a comitiva do prefeito Leitinho (na viagem a Brasília) teve a garantia de que Nova Odessa terá unidades do Programa, e já apresentou área para pelo menos 120 unidades”, explicou no sábado o diretor municipal de Habitação, Diego Feitoza.

