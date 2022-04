Comgás recebe Selo Paulista da Diversidade por implantação de políticas inclusivas

Nas últimas 72 horas foram registrados 585 milímetros de chuva, volume três vezes maior que o esperado, segundo a Defesa Civil

Estradas de Ubatuba – Quem deseja trafegar pela região norte de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, ou acessar o município deve ficar atento: as estradas que cortam a cidade possuem trechos de bloqueio parcial ou total em decorrência das chuvas intensas que caíram desde a última quinta-feira (31).

Nas últimas 72 horas foram registrados 585 milímetros de chuva, volume três vezes maior que o esperado, segundo a Defesa Civil.

Na Rodovia Oswaldo Cruz há interdição total devido à queda de barreira e árvores do km 66 ao 89. De acordo com o diretor de Gestão da Defesa Civil de Ubatuba, Ricardo Domingos Gil, toda a sujeira, como terra e lixo verde, já foi retirada da pista, entretanto, os engenheiros do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) avaliam o local pois devido a grande quantidade de trincas no asfalto é necessário conferir se há risco de queda.

Já com relação a Rio-Santos, os incidentes mais atendidos foram deslizamentos de barreiras, de rochas e quedas de árvores na rodovia. Além de uma ruptura de parte do pavimento da BR-101, na região de Ubatuba. O trabalho é realizado em conjunto com as prefeituras, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e órgãos de defesa dos municípios atingidos.

Até a noite de domingo (3) a concessionária mobilizou diversas máquinas de grande porte, entre retroescavadeiras, escavadeiras, pás-carregadeiras, motosserras e dezenas de equipes, que atuam, simultaneamente, nos pontos mais críticos dos 270 km sob administração da empresa para a liberação da rodovia.

incidentes mais atendidos foram deslizamentos de barreiras, de rochas e quedas de árvores na rodovia Rio-Santos (Foto: Prefeitura de Ubatuba)





km 2: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 3: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 4: Deslizamento de barreira – Interdição total

km 5: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 6: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 7: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 27: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 30: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

