Comgás lança podcast Mulheres que Inspiram

Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas, Secretários Municipais, gestores e servidores públicos de 62 municípios jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), das regiões administrativas de Campinas, Mogi-Guaçu e da Grande São Paulo, participam na segunda-feira, 11, às 10h, da quarta reunião da 26ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.Realizado ininterruptamente ao longo de 26 anos, o encontro ocorrerá no Teatro Municipal José de Castro Mendes, em Campinas.

A reunião tem como foco o novo modelo de fiscalização da Corte, bem como orientar os gestores públicos sobre temas relacionados à nova Lei de Licitações (Lei n° 14.143/2021), aplicação de recursos, Terceiro Setor, transparência, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e controle interno, entre outros.

O encontro do Ciclo de Debates contará com a presença do Presidente do TCE, Dimas Ramalho; de Conselheiros; de Auditores; de membros do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao TCESP; e do Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, que, acompanhado de Diretores e da equipe técnica, esclarecerá as dúvidas dos participantes.

As atividades do Ciclo de Debates são organizadas pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e pelos Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSFs) em conjunto com as Unidades Regionais do TCE no Estado. As informações completas estão disponíveis no infosite do 26º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais pelo link https://bit.ly/3q4Rrqr.

Serviço

26º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais

Dia: 11 de abril (segunda-feira)

Horário: 10h00

Local: Teatro Municipal José de Castro Mendes – Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas

Municípios participantes: Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista, Caconde, Caieiras, Cajamar, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Cosmópolis, Divinolândia, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Francisco Morato, Franco da Rocha, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itobi, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jundiai , Lindóia, Louveira, Mairiporã, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tapiratiba, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista e Vinhedo.