Comércio deve abrir 11.836 vagas temporárias na RMC para o Natal e aumentar faturamento em 3,51%

A expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) é que as vendas, na Região Metropolitana de Campinas (RMC) atinjam R$ 6,373 bilhões. O valor médio do presente em 2021 é projetado em R$298, uma expansão de 2,35% sobre 2020.

A previsão de vendas para o Natal de 2021 no comércio de Campinas e região indica para uma expansão de 3,45% no faturamento em relação ao ano passado, atingindo R$6,373 bilhões. Em 2020 a movimentação financeira foi de R$6,161 bilhões na região, resultado negativo em 3,51% na comparação com 2019, quando o Comércio faturou R$6,385 bilhões (perda de R$ 212 milhões).

Apesar da queda do poder de compra, da elevação dos preços com a aceleração da inflação, da desvalorização do Real e da forte queda na Bolsa de Valores, as expectativas de vendas no 4º trimestre são otimistas, principalmente com a chegada do Natal, a principal data de vendas para o comércio no país. O valor médio do presente em 2021 deve ser de R$ 305,00, uma expansão de 2,35% sobre 2020 – R$ 298,00 -, diante da limitação do poder de compra do consumidor.

O impacto do 13º Salário este ano, que deverá estar disponível aos consumidores para as compras de Natal, movimentará, cerca de R$ 5,186 bilhões, na RMC, que representa 5,2% acima das vendas de 2020. Vale lembrar que R$ 1,432 bilhão foram antecipados aos aposentados em duas parcelas – em junho e julho de 2021 -, e R$ 3,753 bilhões serão disponibilizados entre novembro e dezembro.

Em Campinas, o varejo deve se expandir 3,5%, movimentando R$2,727 bilhões, contra os R$2,635 bilhões faturados no Natal de 2020. Atingindo-se esta previsão, as vendas de Natal de 2021 ficarão 0,18% abaixo da movimentação financeira de 2019, antes da pandemia da covid-19. O impacto do 13º Salário no município representa R$2,079 bilhões (5,84% acima de 2020). Na cidade, R$662,7 milhões foram antecipados aos aposentados entre junho e julho e R$1,437 bilhão será liberado nesses dois últimos meses do ano.

“Os montantes líquidos do 13º Salário são expressivos e devem impactar positivamente o consumo 55%; a inadimplência, em 44% e, a poupança, em não mais que 1%”, avalia o economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

Temporários

São estimadas 94.200 contratações temporárias para o Natal de 2021 no país, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Na Região Metropolitana de Campinas devem ser abertas 11.836 vagas temporárias, 6,25% a mais do que as 11.140 contratações extras de 2020. A maior quantidade de vagas este ano deve ser ofertada pelos setores de Vestuário, Hipermercados e Calçados, nas funções de vendedores e operadores de caixa. A remuneração média é prevista em R$ 1.600,00. As mais altas devem ser encontradas para as funções de farmacêutico (R$ 3.400,00) e de gerente administrativo (R$ 3.000,00).

Horários especial em dezembro

O comércio do centro de Campinas funcionará em horário especial e ampliado em dezembro para as compras de Natal, conforme sugestão da ACIC definida com a maioria dos lojistas:

Primeira semana

De 1ª a 4 (quarta a sábado), das 8h às 19h

Dia 5 (domingo), das 9h às 17h

Segunda semana

Dias 6 e 7 (segunda e terça-feira), das 8h às 20h

Dia 8 (quarta-feira), feriado facultativo – Dia de Nossa Senhora Conceição, das 9h às 17h

Dias 9 e 10 (quinta e sexta-feira), das 8h às 22h

Dia 11 (sábado), das 8h às 19h

Dia 12 (domingo), das 9h às 17h

Terceira semana

De 13 a 18 (segunda a sábado), das 8h às 22h

Dia 19 (domingo), das 9h às 17h

Quarta semana

De 20 a 23 (segunda a quinta-feira), das 8h às 23h

Dia 24 (sexta-feira), das 8h às 19h

Dia 25 (sábado), feriado – Dia de Natal, fechado

Dia 26 (domingo), fechado

Quinta semana

De 27 a 30 (segunda a quinta-feira), das 8h às 19h

Dia 31 (sexta-feira), das 8h às 15h

Dia 1º/1/2022 (sábado) – feriado – Dia da Confraternização Universal, fechado

Dia 2/1/2022 (domingo) – fechado

Mão de obra temporária:

Região 2021 2020 % RMC 11.836 11.140 6,25 CAMPINAS 5.772 5.420 6,49

Movimentação Financeira – R$ milhões:

Região 2021 2020 % RMC 6.373,70 6.161,0 3,45 CAMPINAS 2.727,2 2.635,0 3,50

Valor médio do presente: