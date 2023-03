Com tecnologia própria e startups parceiras, Ambev quer gerar impacto positivo a pequenos e médios empreendedores do seu ecossistema

BEES e Aceleradora 100+ se engajam na jornada do Bora, plataforma de inclusão produtiva da companhia, e ajudam a fortalecer pequenos e médios negócios em todo o Brasil

O Bora, plataforma de inclusão produtiva lançado no fim de 2022 pela Ambev, prevê impactar 5 milhões de pessoas até 2032. Para isso, a companhia está movimentando todo o seu ecossistema nessa jornada, para ampliar as oportunidades de conhecimento, conexões e apoio financeiro aos empreendedores, reforçando sua atuação integrada em ESG.

BEES é um exemplo disso. Em uma parceria com o Sebrae, a plataforma B2B que conecta o pequeno e médio empreendedor aos produtos da Ambev, está oferecendo conteúdos educativos e gratuitos batizados de Meu Negócio. Com o objetivo de fortalecer a trajetória dos pequenos e médios empreendedores, a iniciativa, que integra o Bora, já beneficiou mais de 600 mil parceiros.

A Aceleradora 100+, programa de inovação aberta da Ambev, com foco em crescimento compartilhado e desenvolvimento sustentável, que já acelerou mais de 60 startups e investiu R$15 milhões em negócios parceiros, também embarcou na jornada do Bora. As soluções da Barkus e da MEIShop, participantes da edição 2022 do programa, também estão disponíveis para os empreendedores. Com a Barkus, os interessados têm acesso a trilhas de conhecimento exclusivas de capacitação financeira e com MEIShop é possível sair da informalidade, ter um CNPJ MEI, emitir notas fiscais pelos serviços prestados à Ambev, além de tirar dúvidas sobre as burocracias e benefícios que envolvem a categoria MEI, que, atualmente, ultrapassa a marca dos 14 milhões de cadastrados em território nacional.

“O programa com a Ambev está sendo importante para unir os dois grandes propósitos da Barkus: impactar positivamente a nossa sociedade através da educação e oferecer acesso a conhecimentos e ferramentas financeiras para os micros e pequenos empreendedores brasileiros. Tem sido uma experiência incrível participar ser parte deste movimento”, comenta Bia Santos, CEO da Barkus.

“A oportunidade de implementar o piloto MEiShop, ofertando as funcionalidades do Meu Negócio aos prestadores de serviço e PDVs da Ambev está sendo desafiadora e satisfatória. Em parceria com o Bora e BEES, podemos confirmar o impacto positivo da nossa solução, a formalização na categoria MEI, para a empresa, que economiza e reduz riscos trabalhistas, tributários e fiscais, e, também, para todos os profissionais autônomos que, ao saírem da informalidade, ganham direitos sociais, como os benefícios previdenciários, e ampliam suas perspectivas de atuação profissional”, compartilha Celso Valente Silveira, CEO do MEiShop.

