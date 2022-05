Com chegada do frio, Prefeitura de Artur Nogueira lança Campanha do Agasalho PET

Cadastro gratuito pode ser feito via internet; evento é uma iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Sebrae e Acean

As inscrições para o 2º Festival Gastronômico de Artur Nogueira se encerram nesta quarta-feira, 18. O evento, que busca engajar empresários e comerciantes de toda a cidade, acontecerá de 1º a 31 de julho e é uma iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Sebrae e com a Associação Comercial (Acean). O cadastro é gratuito e pode ser feito via internet.

O festival oferecerá uma experiência gourmet no município nogueirense. Bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, entre outros comércios do setor de alimentação fora do lar podem participar. “O objetivo é criar uma oportunidade de acesso à gastronomia municipal, movimentando e aquecendo o comércio local alimentício”, frisou a Administração Municipal.

Para se inscrever, o interessado pode acessar o link (https://forms.gle/3yvLaau2fBcK3WBB6) e preencher uma ficha on-line. Além disso, será possível ler o regulamento com os protocolos de participação. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 3827-9717 (WhatsApp).

DELIVERY E PRESENCIAL

O prefeito Lucas Sia comenta que a segunda edição do festival é fruto do sucesso da primeira realização. “Foi uma experiência que deu super certo e que envolveu de fato os comerciantes, empresários e consumidores locais. Quem participou tem certeza que será mais um evento que aumentará os lucros e satisfação dos clientes”, enfatizou.

Sia lembra que, em 2021, os pratos foram comercializados apenas via drive-thru e delivery, em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Neste ano, no entanto, além das opções de delivery e drive-thru, os clientes poderão consumir os pratos no próprio estabelecimento. “Uma novidade que promete agitar ainda mais o festival”, ressaltou.

Para esta edição, o festival conta com o apoio e patrocínio do supermercado Buona Gente; da Imobiliária Ágape; do escritório de contabilidade GCY; do banco Sicred; e da Net Aki. “Nossos agradecimentos aos empresários que acreditam no sucesso do evento, e que sempre têm nos apoiado, contribuindo para o desenvolvimento de Artur Nogueira”, frisou a agente de Desenvolvimento Municipal, Tatiane Gibertoni Sia.

Tatiane destaca que a finalidade do festival é divulgar os estabelecimentos do setor alimentício de Artur Nogueira, fortalecer a economia, promover e valorizar o município. “Pelo segundo ano seguido, iremos oferecer aos consumidores pratos especiais, diferenciados e uma gama variada de opções para o consumo”, finalizou.