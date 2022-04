Colisões traseiras aumentam em 36% nos primeiros meses do ano

Dos investimentos totais de R$ 10,2 bi, 80% serão bancados pelo governo estadual

O governo estadual bancará 80% do investimento necessário para a implantação do Trem Intercidades (TIC), que ligará Campinas a São Paulo, o que equivale a R$8 bilhões. A revelação foi feita ontem pelo governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), ao participar do programa “Governo na Área”, em Campinas, e assinar convênios com o município e as cidades Franco da Rocha, Louveira, Francisco Morato, Várzea Paulista e Vinhedo para viabilizar a primeira etapa do projeto.

De acordo com ele, os convênios darão garantias e condições jurídicas, financeiras e técnicas para a implantação do Eixo Norte do projeto. O TIC prevê investimentos totais de R$10,2 bilhões e terá 100 km de extensão, com serviço expresso entre Campinas, Jundiaí e São Paulo e um sistema com paradas entre Campinas e Francisco Morato, atendendo às cidades de Louveira, Valinhos e Vinhedo.

Os convênios têm prazo de cinco anos, com prorrogação, se necessário. “O Trem Intercidades é um projeto desafiador porque aproveita a linha 7 da CPTM até Jundiaí e reativa a malha ferroviária para chegar até Campinas. Vamos ter muitos investimentos em obras de correção de curvas e novos trens. O esforço do Governo de São Paulo é tirar o Trem Intercidades do papel, um projeto que soma mais de R$10 bilhões e temos disposição e capacidade para fazer o investimento”, afirma Rodrigo.

Retorno intangível

Os outros R$2,2 bilhões necessários para o projeto serão investidos pela empresa vencedora da licitação. Segundo ele, a licitação pelo modelo de Parceria Público-Privada (PPP) com concessão do serviço por 35 anos é a única forma de viabilizar financeiramente o projeto, levando-se em conta os investimentos necessários, o uso de trem de média velocidade e o volume previsto de 60 mil passageiros por dia.

Segundo o governador, o Trem Intercidades dará um retorno “intangível” no momento, que é mudar a cultura de transporte da região a ser atendida, expansão da infraestrutura e ser um novo vetor de desenvolvimento ao possibilitar novas oportunidades de negócios e empregos.

Convênios

Porém, Garcia não fez uma previsão de lançamento do edital de licitação para as obras do TIC. De acordo com ele, faltam duas etapas que envolvem o governo federal, que espera que sejam resolvidas ainda este mês. A primeira é um convênio entre o governo estadual e o Ministério de Infraestrutura para permitir o uso dos ramais ferroviários, que pertencem à União, para transporte de passageiros.

A última versão da minuta do convênio foi apresentada ao Ministério na última semana e, agora, o governo paulista aguarda a resposta.

O segundo ponto é o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovar a prorrogação do convênio entre o governo federal e a empresa MRS Logística, que opera o transporte de cargas nas linhas a serem usadas também pelo Trem Intercidades.

Inicialmente, o edital de licitação do TIC estava previsto para ser lançado em dezembro passado. Depois, o prazo foi transferido para o final do mês passado. O governador disse esperar que as questões que envolvem o governo federal sejam resolvidas este mês para, então, voltar em maio a Campinas para uma nova reunião com os prefeitos das cidades envolvidas com o projeto para definir a divulgação da licitação. “A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) já está com o edital pronto”, disse Garcia.

Anúncios

Durante “Governo na Área”, o governador apresentou cinco anúncios para os municípios da Região Administrativa de Campinas. O primeiro foi a liberação de um financiamento de R$80 milhões para Campinas para obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem. O recurso será liberado por meio do programa “Desenvolve São Paulo”, que prevê juros mais baixos.

O segundo anúncio foi a entrega de 271 veículos para diversas cidades, entre tratores, caminhões-pipa e basculante, vans e dois veículos para o Corpo de Bombeiros.

Em terceiro lugar, foi divulgada a liberação, para a Região Metropolitana de Campinas, de R$55 milhões do fundo de multas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os recursos deverão ser destinados a obras que promovam a redução de acidentes de trânsito. Campinas ficará com a maior fatia, R$5 milhões, e cada uma das outras cidades receberá pelo menos R$200 mil.

O governador Rodrigo Garcia também anunciou a liberação de R$ 96 milhões para convênios de desenvolvimento regional. Por fim, foram liberados mais R$ 51,4 milhões para estâncias turísticas e municípios de interesse turístico (MITs) para investimentos na área de turismo.

Poupatempo volta ao Centro de Campinas este mês

O prefeito Dário Saadi (Republicanos), anunciou ontem o início de funcionamento do novo Poupatempo no Centro de Campinas até o final deste mês. A data foi divulgada durante o “Governo na Área”, quando o governador Rodrigo Garcia (PSDB) liberou R$25 milhões a fundo perdido para a segunda etapa da reforma do Centro de Convivência Cultural.

A nova unidade funcionará no Paço Municipal, na Avenida Anchieta, 200, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, e aos sábados, das 9 às 13h. A reabertura na região central é reivindicada pela população desde o fechamento da agência que funcionava na Avenida Francisco Glicério, em 2020. Desde então, o Poupatempo vem atendendo no Campinas Shopping, no Jardim do Lago. Agora, Campinas, voltará a ter duas unidades desse serviço.

Saadi afirmou que a nova unidade central está totalmente pronta. Ontem, estava prevista uma visita do governador ao local, o que acabou cancelado de última hora. Segundo o prefeito, o novo Poupatempo será digital. Haverá totens de autoatendimento para os usuários terem acesso a 137 serviços, entre eles licenciamento de veículos, seguro-desemprego e Carteira de Trabalho digital. Haverá funcionários para orientar o público.

Teatro

O governador visitou as obras do Centro de Convivência, que tiveram início em 2020. Essa primeira etapa, que deve ser concluída em outubro, está sendo executada com investimento de R$ 20 milhões também do governo estadual. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, essa fase envolve obras de infraestrutura, tais como alvenaria, hidráulica, elétrica e elevadores. Na segunda etapa, serão trocados equipamentos da área cênica, de iluminação e de acústica do teatro, que tem capacidade para 500 pessoas.

Segundo Barreiro, a reforma estará concluída em julho de 2024. O Centro de Convivência está fechado desde 2011 por problemas estruturais. Inaugurado em 1976, com projeto original do arquiteto Fábio Penteado, o complexo tem área de 6 mil m², que inclui o Teatro de Arena Teotônio Vilela, as salas Carlos Gomes e de Espetáculos Luís Otávio Burnier, além das galerias Aldo Cardarelli, Bernardo Caro e C.