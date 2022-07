CNA Jaguariúna oferece curso de espanhol para adolescentes

O Ranking mede os indicadores de todas as 5.570 cidades do País

Jaguariúna – Nesta semana a Revista Isto É divulgou o Ranking “As Melhores Cidades do Brasil – 2022”, onde mostra Jaguariúna como uma das melhores cidades para se viver. A análise foi realizada pela pesquisa da Austin Rating, em parceria com a Editora Três.

Nenhum dos 5565 municípios do país foi poupado e, além de serem classificados em um ranking geral — que engloba todas as cidades brasileiras — foram categorizados e premiados de acordo com seu porte, ou seja, conforme o tamanho de sua população, no período em que a pesquisa foi feita, da seguinte forma: Grande porte – acima de 200 mil habitantes; Médio porte – de 50 mil a 200 mil habitantes; Pequeno porte – até 50 mil habitantes.

Leia Também

Neste ranking, Jaguariúna é destaque nos Indicadores Fiscais, Econômicos, Sociais e Digitais e ficou entre as melhores colocadas do País em sete quesitos diferentes. No quesito “Padrão de Vida”, Jaguariúna foi apontada como a 38° melhor cidade do País, deixando grandes cidades para trás.

Entre os municípios de médio porte, a cidade ficou em 23° em “Execução do Orçamento”, na 19° colocação em Responsabilidade Social, em 12° na “Atenção ao Jovem”, em 21° no quesito “Mobilidade Digital”, em 23° no “Acesso Digital ao Conhecimento” e em 21° no Geral dos Indicadores Digitais.

“Resultados como esse são frutos de um trabalho feito com seriedade e comprometimento. Ainda temos muita a fazer, mas estamos no caminho certo”, comemora o prefeito Gustavo Reis.

Jaguariúna

Conhecida pelo seu grande polo industrial, Jaguariúna reúne vários setores da economia e tecnologia, com variadas opções de serviços, lazer e turismo e estrutura hoteleira e de restaurantes. O Turismo Rural também se destaca na cidade.

Além de vários pontos de visitação, como a Matriz Centenária e parques de esporte e lazer, Jaguariúna preserva um significativo patrimônio histórico-ferroviário, com o trem turístico “Maria Fumaça” e o Museu Ferroviário. A antiga Estação Mogiana, hoje um Centro Cultural, é um dos principais pontos de encontro da cidade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber mais sobre Notícias de Jaguariúna e Região? Clique aqui