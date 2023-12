Circuito de natal LikeaMOM, em Campinas, movimentou 500 mulheres

O evento ocorre em lojas da cidade, até 23 de dezembro

O circuito de natal promovido pelo ecossistema de mulheres empreendedoras LikeaMOM movimentou 500 mulheres na edição de 2023. A iniciativa ofereceu ao público inúmeras sugestões de presentes, de diversos segmentos, além de momentos de reflexão sobre o empreendedorismo, por intermédio de talks e palestras.

O evento valoriza negócios liderados por mulheres, dando significado aos presentes nesse natal. Uma das empreendedoras participantes do evento, Olivia Kalil, proprietária da Kalil Semijoias afirma que sua participação no circuito foi essencial para seus negócios. “É muito importante, para mim, participar dessa iniciativa, pois me proporcionou muito networking. Eu consegui presenciar a rotina de uma loja física, já que eu apenas vendo de forma online. Está sendo uma oportunidade que impacta positivamente meus negócios, permitindo que muita gente compre e conheça a minha marca”, finaliza.

Outras duas empreendedoras, Vanessa Ambiel e Kelma Vicentin ambas são proprietárias da Casinha Festeira foram impactadas pelo circuito e compartilham a importância de estarem presentes.“Nós oferecemos nosso espaço às mulheres que não possuem locais físicos permitindo que elas vendessem seus produtos. A partir disso fortalecemos nossa rede de apoio e trouxemos visibilidade para a nossa marca”, ressaltam as proprietárias.

A fundadora do grupo LikeaMom, Laís Chedid, conta que o evento é gratificante para ela e para todas as mulheres participantes. “O circuito foi uma oportunidade de networking para todas nós, um momento de união entre as empreendedoras. Graças a isso, conseguimos dar visibilidade aos negócios das participantes, e fazer os visitantes se conscientizarem sobre o quanto é importante apoiá-las”, pontua.

Em relação às vendas do circuito, Laís ressalta que o foco sempre foi valorizar o empreendedorismo feminino. “As vendas foram menores do que as nossas expectativas, mas isso não nos abala, porque o circuito foi criado com o objetivo de consolidar os negócios das empreendedoras, e isso conseguimos fazer com muito êxito”, conclui.

O Circuito de Natal LikeaMOM acontece até este sábado (23/12). A programação completa e as lojas participantes podem ser conferidas no link https://likeamom.com.br e pelo instagram https://www.instagram.com/tamojuntasmulher/ .

Sobre o LikeaMOM

O LikeaMOM é um ecossistema de negócios para mulheres, cujo objetivo é conectá-las a clientes, parceiras e a oportunidades de vendas. O grupo nasceu em Campinas, há 9 anos, e está chegando ao total de 500 mulheres envolvidas, dos mais diferentes perfis e segmentos de negócios.

É responsável por uma série de iniciativas online e presenciais, como roda de negócios; talks; grupo de benchmarking, para compartilhamento de boas práticas de negócios; plataforma de associadas, com aulas; além de vitrines online.

Serviço:

Circuito de Natal LikeaMOM

Quando: 02 a 23 de dezembro de 2023

Onde: o mapa virtual do circuito, com as lojas participantes, pode ser acessado pelo link https://likeamom.com.br.

Os horários estão sujeitos a alteração sendo possível conferir todas as atualizações no site https://likeamom.com.br.

Para mais informações sobre o circuito, com atendimento virtual 24h por dia, nos sete dias da semana, basta entrar em contato pelo Whatsapp +55 (19) 97156-6051. Por esse canal, também é possível acessar a vitrine de todas as expositoras.

