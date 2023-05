Cine Autorama exibe sessões de cinema drive-in em Sumaré

Belgo Arames patrocina a programação gratuita que traz Curtindo a Vida Adoidado, Top Gun: Maverick, Pluft – O fantasminha e Cruella

Nos dias 19 e 20 de maio, o Cine Autorama, com patrocínio da Belgo Arames e apoio da Fundação ArcelorMittal, realizará quatro sessões gratuitas de cinema drive-in na Expo Águas Sumaré. A programação foi pensada na diversidade de público, oferecendo em cada data produções celebradas, clássicas ou recentes, que contemplam adultos e crianças, além de área com cadeiras para quem quer curtir as sessões mas não possui veículo.

Os ingressos ficam disponíveis para reserva do público pelo site www.cineautorama.com.br, cada ingresso é válido por veículo. Na Expo Águas Sumaré, o Cine Autorama disponibiliza 120 vagas para carros e 40 cadeiras para pedestres – neste caso não é preciso reserva de ingressos, a ocupação destes lugares será por ordem de chegada.



Na sexta-feira, 19, os dois longas-metragens são voltados ao público adulto, primeiro com a exibição do clássico dos anos 80 “Curtindo a Vida Adoidado” (às 19h), comédia que conquistou muitos fãs, virou um ícone e ainda consegue ser atual. Na sequência, o recém-lançado “Top Gun: Maverick” (às 21h30), que marca a volta de Tom Cruise ao mesmo personagem depois de quase 40 anos e se tornou o filme de maior bilheteria na carreira do ator. Perfeito para assistir na telona, com emocionantes efeitos visuais e sonoros; o filme foi vencedor do Oscar de melhor som.

No sábado, 20, a programação atende toda a família, atraindo também o público infantil. A primeira sessão prestigia o cinema nacional e traz recursos de acessibilidade, com a simpática produção infantil “Pluft – O fantasminha” (às 19h). O recente longa-metragem foi inspirado na peça homônima premiada escrita por Maria Clara Machado (1921-2001), uma história que virou referência para diversas gerações de crianças brasileiras.



A comédia dramática “Cruella” encerra a programação (às 21h30), narrando a juventude rebelde de uma das vilãs mais sofisticadas do cinema: Cruella de Vil. Carismático e divertido, o filme ambientado na Londres dos anos 70 e em meio à revolução punk rock, é visto como a melhor releitura live-action de clássicos da Disney.

O cinema drive-in atrai e encanta o público de todas as idades, proporciona uma forma diferente, charmosa e nostálgica de assistir a filmes. O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil e o sucesso do formato é confirmado pelas frequentes sessões com lotação esgotada, nas diversas cidades por onde circulou nesses oito anos de atividades.



É a segunda vez que o projeto passa pela cidade, Marco Costa, idealizador do Cine Autorama, comenta sobre. “É um prazer voltar, mais uma vez, para Sumaré com novas sessões. Caprichamos na seleção dos filmes, para oferecer uma programação atrativa ao público da cidade, que sempre prestigia nossos eventos”.



Os pilares da curadoria do Cine Autorama são trazer para a programação filmes de grande sucesso no cinema, produções que despertam o sentimento de nostalgia no público, cinema brasileiro e ao menos um infantil para toda a família.



“Estamos muito felizes em proporcionar mais uma edição do Cine Autorama para a comunidade de Sumaré. A Belgo Arames acredita no poder transformador da cultura”, comenta Ana Paula Paste, Gerente de Gente, Cultura e Engajamento da unidade de Sumaré.



O Cine Autorama em Sumaré é viabilizado através do ProAC, com patrocínio da Belgo Arames, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Sumaré, Expo Águas e Mina Cultural, realização Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

Serviço

Cine Autorama em Sumaré

Local: Expo Águas Sumaré

Data: 19 e 20 de maio de 2023

Horário: 19h e 21h30

Endereço: Rua Ângelo Ongaro, 1700 – Parque Residencial Casarão, Sumaré

Ingressos: gratuito

Necessário reserva pelo site www.cineautorama.com.br, cada ingresso é válido por veículo.

Disponíveis por lotes semanais: 1º lote já disponível, 2º lote no dia 8/5 e 3º lote dia 15/5, sempre às 12h.

Capacidade: 120 carros por sessão + 40 cadeiras (para o público pedestre sem reserva de ingressos, ocupação por ordem de chegada)

Programação:

Dia 19/5 (sexta-feira)

19h

Curtindo a Vida Adoidado

(Ferris Bueller’s Day Off, de John Hughes – EUA – 1986 – Comédia/Ação – 1h42min – 12 anos)

Sinopse

No último semestre do curso do colégio, Ferris Bueller (Matthew Broderick) quer matar a aula e planeja um grande programa na cidade com sua namorada (Mia Sara) e seu melhor amigo (Alan Ruck), em uma Ferrari. Só que para poder realizar seu desejo ele precisa escapar do diretor do colégio (Jeffrey Jones) e de sua irmã (Jennifer Grey).



21h30

Top Gun: Maverick

(Joseph Kosinski – EUA – 2022 – Ação/Aventura – 2h11min – 12 anos)

Sinopse

A sequência de “Top Gun: Ases Indomáveis” nos leva de volta à história de Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta fantasmas do passado e drones para provar que o fator humano ainda é fundamental.

Dia 20/5 (sábado)

19h

Pluft – O fantasminha

(Rosane Svartman – Brasil – 2022 – Infantil/Aventura – 87 min – Livre)

* Sessão com recursos de acessibilidade

Sinopse

Pluft é um fantasminha diferente: ele morre de medo de pessoas. No entanto, sua vida tem uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna de Pau, e os dois fazem uma grande amizade na luta contra o vilão.

21h30

Cruella

(Craig Gillespie – EUA – 2021 – Comédia/Drama/Crime – 2h14 min – 12 anos)

Sinopse

Inteligente, criativa, elegante e determinada, Estella quer fazer um nome para si através de seus designs e acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que fazem com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a maligna e vingativa (e fashion) Cruella.

