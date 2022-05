Cia de Dança de Jaguariúna abre inscrições para nova audição

Jaguariúna passa a contar, a partir do dia 9 de maio, com o Pronto Atendimento Infantil (PAI), centro destinado exclusivamente a demandas de urgência e emergência de crianças e adolescentes até 13 anos, 24 horas por dia e sete dias por semana. A unidade vai funcionar no Pronto-Socorro do Hospital Municipal Walter Ferrari, que está sendo reestruturado e adaptado para receber o PAI.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a implantação do PAI já estava prevista e o objetivo é separar e priorizar o atendimento a pacientes infantis, que é uma das prioridades da atual gestão municipal. “O PAI contará com amplo espaço físico, com três consultórios exclusivos, sala de atendimento de emergência, sala de medicação, inalação e observação”, explica a secretária.

O serviço terá uma equipe altamente treinada no atendimento pediátrico, com as habilidades de diagnóstico e de comunicação para identificar as necessidades, formada por pediatras habilitados no atendimento de urgências e emergências, para atender desde recém-nascidos até adolescentes (até 13 anos, 11 meses e 29 dias).

“O local está sendo revitalizado e passará a atender exclusivamente crianças, o que vem ao encontro dos legítimos anseios das famílias que buscam um atendimento rápido em ambiente exclusivo totalmente separado do atendimento de adultos. Será um espaço preparado de acordo com o universo das crianças, onde o lado lúdico e humanizado ficará evidente”, ressalta Maria do Carmo. “Essa mudança é fundamental nesse momento onde estamos na sazonalidade das doenças respiratórias e naturalmente há um aumento na procura por serviços de urgência e emergência”, completa.

O atendimento no PAI começa no dia 9, próxima segunda-feira, às 7h. Nessa mesma data, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Centro de Atendimento e Testagem passarão a atender somente os pacientes com idade igual ou superior a 14 anos.

Foto: Ivair Oliveira