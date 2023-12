Cetesb publica edital para concurso público com salários de até R$8 mil; confira como participar

Além de alertar sobre o respeito às leis de trânsito, a autarquia quer conscientizar os cidadãos sobre o perigo de dirigir sob efeito de fatores de risco, como estresse e desatenção

Com o mote “Nas férias, todo mundo só quer relaxar. Até ela…”, a nova campanha educativa do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) adota o bom humor para conscientizar os condutores e passageiros que pegarão a estrada durante os feriados de final de ano e início de 2024 a respeitarem as leis de trânsito. A recomendação principal é de que a tranquilidade seja mantida por condutores, por ser comprovadamente um dos principais itens de segurança para se evitar situações adversas no trânsito.

A campanha, criada pela agência Babel, será veiculada em rádios, emissoras de televisão aberta e por assinatura, peças de mobiliário urbano e internet a partir de 22 de dezembro. É composta por filme, spot, banners eletrônicos para redes sociais, além de peças para relógios de rua e pontos de ônibus. Com apoio da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), haverá distribuição de material educativo nas praças de pedágio e veiculação de cartazes sobre a campanha nas rodovias paulistas concedidas com maior movimentação nas férias.

A bem humorada – e bem sucedida – figura da “Morte”, adotada pelo Detran-SP na sua campanha de férias escolares do meio de 2023, volta a estrelar as peças da nova temporada de recomendações aos motoristas. Desta vez, ela aparece em diversas situações de férias, distante de seus “afazeres cotidianos”, já que os diferentes condutores seguem para seus destinos de forma relaxada, com planejamento, observando leis de trânsito e com seus smartphones guardados, para evitar transtornos no trânsito. As peças brincam com o senso de humor da população para reforçar o lembrete de que não vale a pena se estressar, muito menos durante as viagens ou os trajetos A prioridade é aproveitar verdadeiramente as férias e, principalmente, não correr riscos desnecessários que podem ser fatais.

“Uma das principais responsabilidades do Detran-SP é a conscientização e a educação por um trânsito mais seguro. Para que esse ambiente seja resguardado e verdadeiramente democrático para com todos, é fundamental que o cidadão se preocupe em deixar de beber antes de dirigir e respeitar as leis de trânsito, mas também em planejar a sua viagem com calma e antecedência, além de esquecer a existência do celular enquanto dirige. A concentração no trajeto é muito importante pois o estresse aumenta o número de sinistros”, comenta o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio.

Segundo dados da International Stress Management Association (ISMA-BR), associação brasileira integrante de uma instituição internacional de combate ao estress, a carga de estresse e ansiedade crescem 75% no fim de ano – e esse é um dos fatores que gera a “Dezembrite” ou Síndrome do Fim de Ano. Nesse período, por conta também da Dezembrite, alguns sinistros que poderiam parecer “bobos”, como os resultantes de desatenções ou impaciência em congestionamentos, podem ser mais frequentes e até assumir proporções maiores. Vale destacar que 90% dos sinistros são ocasionados por falha humana.

Assim, é também papel do Detran-SP alertar os condutores sobre o perigo de dirigir sob estresse, afinal nenhuma morte no trânsito é aceitável. A mensagem subliminar da campanha é a de que os seres humanos cometem erros, mas quando há planejamento e não existe interferência de fatores externos, além do estresse, a possibilidade de erro diminui.

Dados do Infosiga-SP

Os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e coordenado pelo Detran-SP, mostram que o Estado de São Paulo registrou queda de 4,2% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre o acumulado de janeiro a novembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 4.852 óbitos de janeiro a novembro de 2023, contra 5.067 no mesmo período do ano passado.

Entre os últimos indicadores, existe queda de óbitos envolvendo automóveis e bicicletas no acumulado deste ano, contra janeiro a outubro de 2022. No caso dos motoristas de automóveis, a redução de mortes é de 7% nesse período. Se a comparação for feita entre os meses de novembro deste ano e do ano passado, a redução é de 3,8% neste modal.

A redução nos óbitos envolvendo bicicletas nos onze meses de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022, foi de 8,1% – percentual bastante menor do que o de redução de mortes no comparativo dos meses de novembro de 2023 e de 2022, quando há uma queda de 30% de óbitos envolvendo este modal. As mortes de pedestres também caíram 6,1% de janeiro a novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior (respectivamente 1.115 e 1.187 óbitos).

Com relação aos sinistros com vítimas não fatais, o Estado de São Paulo registrou um aumento de 8,5% no comparativo entre janeiro a novembro de 2023 e o mesmo período de 2022. Foram 162.868 ocorrências nos onze meses do ano passado, contra 176.712 no acumulado deste ano. Já em novembro do ano passado foram 14.880 vítimas não fatais em sinistros no Estado, enquanto que em novembro deste ano foram 16.332 vítimas não fatais – o que significa um aumento de 9,8% nas ocorrências.

