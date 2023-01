Censo demográfico: IBGE disponibiliza Disque-Censo para agendamento de entrevista em casa

Música, diversão e um show de luzes vão marcar o encerramento de 2022 e dar boas-vindas para o Ano Novo em Holambra. A Festa da Virada será realizada no sábado, 31 de dezembro, na Rua da Amizade (Rua Coberta), a partir das 20 horas. O evento contará com apresentação ao vivo e com praça de alimentação local. A entrada é gratuita.

A música ficará por conta da Banda Truah, que promete agitar o público com repertório variado e um show extremamente animado. O show de abertura é da dupla Made in Roça. Além da música, a queima de fogos com estampidos reduzidos vai encher de luzes e cores o céu da cidade à meia-noite.







Segundo a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, o evento irá contar com o apoio da Polícia Municipal. A circulação com garrafas de vidro será proibida. “Apenas as garrafas para o tradicional brinde da virada serão permitidas. Outras bebidas somente serão autorizadas em lata ou garrafas de plástico”, diz.

“Será, sem dúvidas, um evento muito animado para celebramos com alegria a chegada do novo ano”, diz o prefeito Fernando Capato. “Estão todos convidados. Chamem os amigos, reúnam a família e venham curtir com a gente esse momento de renovação de esperanças e de boas energias”.

Serviço:

Festa da Virada

Dia 31 de dezembro, a partir das 20h

Bandas Truah e Made in Roça

Queima de fogos

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

