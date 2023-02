Censo 2022 concluiu contagem de 96% da população de Artur Nogueira

Três residências localizadas na área do novo reservatório foram desapropriadas com consentimento dos proprietários; moradores foram devidamente indenizados

Como uma das medidas necessárias para a construção de um novo piscinão no São Vicente, a Prefeitura de Artur Nogueira realizou, na tarde desta segunda-feira, 27, a desapropriação de três residências do bairro, com consentimento dos moradores. Os imóveis estão localizados na área definida para o reservatório.

Em reunião no salão nobre da Câmara Municipal, os proprietários de três das cinco casas, assinaram as escrituras que passam os imóveis à Prefeitura. Estiveram presentes no ato o prefeito Lucas Sia (PSD), o vice Davi Fernandes (PSDB), a secretária de Negócios Jurídicos Laurentina Soares, o presidente da Câmara Adalberto di Lábio, os vereadores: Melinho, Cicinho, Neidão, Nando, Zezé, Marcelo, Beto, Zé da Elétrica e Henrique Telles; e representantes do Cartório.

Sia (PSD), o chefe do Executivo, agradeceu a colaboração dos moradores e frisou que a construção do piscinão evitará enchentes no período chuvoso na parte baixa do bairro, preservando a salubridade pública.

Desapropriação

Em janeiro deste ano, o Executivo Municipal enviou um Projeto de Lei (PL) para a Câmara de Vereadores que dispõe sobre a desapropriação dessas áreas para fins de preservação da salubridade pública.

Após acordos legais, os proprietários foram devidamente informados e indenizados – cujos valores foram pagos nesta segunda-feira, 27, com recursos próprios da Prefeitura.

Os Projetos de Leis Nºs 069-070-071-072-073/2022 em questão foram aprovados por unanimidade na Casa de Leis pelos vereadores.

“A desapropriação resume-se pela necessidade pública visando o interesse social, que surge quando a administração defronta situações de emergência, que, para ser resolvida satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de terceiros para o seu domínio e uso imediato”, frisou a Administração Municipal.

O piscinão

A Secretaria Municipal de Planejamento explica que a construção irá reter a água que vem de regiões localizadas acima do São Vicente, como o Jardim Carolina e Laranjeiras. “No bairro já existe um piscinão, mas vamos fazer um maior – uma vez que o atual já não comporta toda a água concentrada”, frisou a pasta.

Os reservatórios para a retenção de água são alternativas eficazes para controle de enchentes urbanas, pois permitem manobrar os volumes de chuva pelo controle das vazões que entram e saem de suas estruturas.

As obras têm custo avaliado em R$ 1,5 milhão.

Prefeitura de Artur Nogueira avança em processo de construção do novo Piscinão no São Vicente

