Castramóvel atende no Florianópolis nesta terça-feira

O Castramóvel de Jaguariúna volta a atender nesta terça-feira, 22, no Parque José Pires Júnior, no bairro Florianópolis. O serviço será realizado das 13h às 17h. Já na quinta-feira, 24, não haverá atendimento devido ao jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo.

LEIA TAMBÉM:

Para agendar atendimento no Castramóvel, basta ligar no Atende Fácil (telefone 156) e solicitar o serviço. Os tutores podem escolher se farão as castrações dos animais no Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura de Jaguariúna ou no Castramóvel.

O atendimento do Castramóvel no Florianópolis começou no último dia 8 de novembro.

Além desta quinta-feira, o Castramóvel também deverá atender nas seguintes datas: 29/11, 01/12, 06/12, 08/12, 13/12 e 15/12.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui