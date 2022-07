Casos de Covid-19 caem pela metade em Holambra na última semana

Holambra registrou queda no número de casos de Covid-19 esta semana em relação ao último balanço divulgado pelo Departamento Municipal de Saúde. Foram confirmadas, ao longo dos últimos sete dias, 33 incidências positivas, de acordo com dados fornecido nesta quarta-feira, dia 27 de julho. O último levantamento revelou 71 confirmações. A cidade contabiliza, desde março de 2020, 4.836 registros e 20 óbitos. O bairro Imigrantes soma 1.220 confirmações, seguido do Fundão com 429 e do Centro com 415.

“Houve uma queda considerável no número de casos esta semana, mas ainda insisto que a higienização regular das mãos e a vacinação precisam ser mantidos”, disse o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias. “O vírus segue circulando e os cuidados não podem ser deixados de lado”.

A imunização contra a doença ocorre regularmente na cidade às segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h e entre 13h e 15h, nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida. No Palmeiras a aplicação das doses é realizada às terças-feiras, entre 8h e 12h. No Fundão, o atendimento, também na terça, se dá das 13h às 15h.

São distribuídas 1ª ou 2ª dose para moradores acima de 5 anos e 3ª dose para holambrenses com mais de 12. A 4ª dose é aplicada em profissionais da saúde e pessoas com 40 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 4 meses. Para a imunização é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de 2ª, 3ª ou 4ª dose é preciso levar ainda o comprovante de vacinação anterior. Menores de idade devem levar documento oficial com foto, CPF ou Cartão SUS. Na ausência do pai, mãe ou responsável legal é necessário apresentar, preenchido, o termo disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, Vacina: Termo de autorização.

A orientação para quem apresentar sintomas gripais leves é ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.