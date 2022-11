Cartão Cidadão: Morador terá acesso gratuito a todos os dias do Natal de Holambra

Para tornar a festividade possível, uma equipe multidisciplinar trabalha ativamente ao longo das últimas semanas em cada detalhe do Natal Mágico

Um grandioso espetáculo de luzes e encantos que promete envolver e emocionar homens e mulheres de todas as idades: o Natal Mágico de Holambra, promovido pela Prefeitura, começa nesta sexta-feira, 25, com grande diversidade de atrações gratuitas para toda a família.

A programação tem início às 18h, com o acender das luzes em alguns dos principais corredores da cidade – entre eles, a Alameda Maurício de Nassau, as praças dos Pioneiros e Vitória Régia e a Avenida das Tulipas. No dia seguinte, às 19h, a tradicional Parada de Natal, repleta de enfeites, flores e personagens, deixa a Praça do Bento, em frente ao Paço Municipal, rumo à Vila do Papai Noel, onde uma solenidade marcará a abertura oficial do evento e a chegada da grande estrela da festa: o Papai Noel.

LEIA TAMBÉM:

Até o dia 23 de dezembro, o espaço, montado na Praça dos Pioneiros, recebe diversas atividades artísticas e culturais, como a Banda e Orquestra Sinfônica Villa Musical, de Cosmópolis (26), e a Orquestra Musical Santa Cecília, de Socorro (27). A entrada é franca para todas as apresentações.

Natal de Holambra

Além da festividade natalina desenvolvida pela Prefeitura, a cidade terá ainda a primeira edição do Natal de Holambra – evento promovido pela iniciativa privada no Parque da Expoflora. Somadas, as iniciativas devem transformar a Capital Nacional das Flores em um dos destinos natalinos mais concorridos de São Paulo. O acesso de moradores à festa será gratuito mediante apresentação de Cartão Cidadão emitido até o dia 11 de novembro.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui