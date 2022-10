Carreta carregada com papelão pega fogo na Rodovia Adhemar de Barros, em Jaguariúna

O Campeonato de Futsal Amador de Jaguariúna, Taça Ouro, já tem quatro times classificados para a semi-final. São eles: Barcelona, Roma, Família Planalto e Napoli.

As equipes garantiram as vagas depois dos jogos disputados no domingo, 09.

O Napoli empatou com o Peralta por 3×3. O Roma também empatou em 3×3 com o Sem Compromisso. O Barcelona goleou o Miguel Martini em 6×3. E o Botequim da Estação perdeu em um jogo eletrizante para o Família Planalto por 1×4.

Com os resultados, na sexta-feira, 14, o Barcelona enfrenta o Roma às 19:15 e o Família Planalto joga contra o Napoli às 20h. As duas partidas acontecem no ginásio do Azulão.

