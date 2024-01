Carnaval de Jaguariúna acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro

A volta às aulas já tem data em Jaguariúna. O ano letivo na rede municipal de ensino começará no próximo dia 02 de fevereiro, uma sexta-feira, tanto para o Ensino Fundamental quanto para a Educação Infantil.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no Ensino Fundamental, no dia 02, haverá a tradicional Escola Aberta, no período da manhã, das 7h às 9h, e no período da tarde, das 13h às 15h. Após esses horários haverá aula normal e também transporte escolar.

LEIA TAMBÉM:

“É de suma importância que os pais ou responsáveis compareçam no primeiro horário para conhecer os professores, equipe gestora e a rotina escolar”, informa a secretaria.

As unidades de Educação Infantil também retornam no dia 2 de fevereiro, com horário das 7h às 11h, no período da manhã, e das 13h às 17h, no período da tarde. A presença dos pais é muito importante.

Já os Centros de Educação Infantil (CEIs) retornam no dia 8 de fevereiro, com o término do Projeto Férias. Todos os alunos retornam para suas escolas de origem.

Ainda segundo a Secretaria de Educação, no dia 19 de fevereiro, começa o período integral nas seguintes unidades: EMEB Ângela Bizzo e EM Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidade I. Antes dessa data, os alunos ficarão apenas o período da manhã.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui