Carnaflores leva milhares de foliões ao desfile e bailes populares

A Prefeitura e o Fundo Social de Holambra irão promover durante o mês de março, em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, diversas ações para homenagear este público. A programação inclui palestras, serviços gratuitos de beleza como cortes de cabelo e manicure, além de rodas de conversa e ampliação no atendimento na área da saúde.

As atividades tem início no dia 04 com palestra sobre inteligência emocional, autoconhecimento e crescimento pessoal no Espaço Flamboyant – evento voltado a servidoras públicas municipais. A ação, que será realizada entre 13h e 18h, faz parte do Projeto Conexão Mulher, idealizado pela empresária Juliana Caldana.

Nos dias 06, 07, 09 e 10 serão promovidas nas Unidades Básicas de Saúde do Imigrantes, Santa Margarida, Fundão e Palmeiras rodas de conversa, abertas para toda a população feminina, sobre saúde da mulher e o autocuidado. Também estão previstas aulas de ginástica. O Departamento Municipal de Saúde irá promover ainda atendimento em livre demanda para quem não se consulta com ginecologista há mais de um ano.

Na terça-feira, 08, Dia Internacional da Mulher, holambrenses em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas sociais terão a oportunidade de ter um dia de beleza. Elas serão contactadas previamente pelo Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. Entre 9h e 18h serão disponibilizados gratuitamente cortes de cabelo, hidratação, design de sobrancelha, manicure, pedicure, e massagem corporal.

No dia 09, integrantes do Grupo Reviver, da Terceira Idade, irão acompanhar uma palestra sobre autoestima e receber lembrancinhas do Fundo Social e do Departamento de Promoção Social. Na quarta-feira, 15 de março, será realizada uma palestra, aberta a toda a população, com a escritora, empresária, mentora e conferencista Leila Navarro, às 19h30, no Centro de Cultura e Eventos.

“Pensamos com muito carinho em uma programação que envolvesse toda a comunidade”, disse a presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato. “Nossa ideia é proporcionar momentos de descontração, lazer e informação, além de reconhecer a importância das mulheres no desenvolvimento do município e na sociedade. Contamos com a participação de todas”.

Confira as atividades gratuitas e abertas para toda a população:

6 de março: PSF Palmeiras

7 de março: PSF Santa Margarida

9 de março: PSF Imigrantes

10 de março: PSF Fundão

8h – Prática de atividades físicas

9h – Café da manhã e palestra sobre saúde da mulher e autocuidado

A partir das 10h – Atendimento ginecológico de rotina em livre demanda para mulheres que não se consultam com ginecologista há mais de 1 ano.

15 de março, às 19h30: Palestra com Leila Navarro

Local: Centro de Cultura e Eventos

