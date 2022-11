Cantor e compositor Erasmo Carlos morre aos 81 anos

Velório é aberto ao público, das 8h às 15h. O sepultamento ocorrerá no cemitério Gethsêmani Morumbi, às 17h.

Corpo de Rolando Boldrin é velado – O corpo do ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin é velado nesta quinta-feira (10) no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital paulista, desde as 8h.

A cerimônia é aberta ao público e deve ser encerrada às 15h.

O acesso para visitação do público é feito pelo portão do estacionamento localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, 201.

O sepultamento ocorrerá no cemitério Gethsêmani Morumbi, na Zona Oeste da capital, às 17h.

Corpo de Rolando Boldrin é velado

Corpo de Rolando Boldrin é velado – Velório de Rolando Boldrin, na Alesp — Foto: Reprodução/TV Globo

LEIA TAMBÉM:

Boldrin morreu nesta quarta (9) aos 86 anos, em São Paulo. A causa da morte foi insuficiência respiratória e renal, segundo informações da TV Cultura. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia dois meses.

O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura, Rolando Boldrin, morto na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos. — Foto: Divulgação/TV Cultura

Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical “Sr. Brasil” por 17 anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil.

“Ele tirou o Brasil da gaveta’ e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles ‘fora do combinado’, conforme costumava dizer Rolando”, diz nota da TV Cultura.

Biografia

O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura, Rolando Boldrin, morto na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos. — Foto: Divulgação/TV Cultura

Boldrin era o sétimo filho de uma família de 12 irmãos, nascido em 22 de outubro de 1936.

Saído do interior de São Paulo, da cidade de São Joaquim da Barra, ele virou ator de filmes premiados e de novelas acompanhadas no Brasil inteiro e até no exterior, tornando-se compositor, cantor, apresentador e, claro, grande contador de causos.

A voz inconfundível de Rolando Boldrin se tornou em um sucesso na Rádio São Joaquim da Barra. De lá, o artista passou a fazer narrações de grandes projetos nacionais.

Na música, o Boldrin gravou 174 obras de diversos estilos musicais ao longo de 60 anos de carreira.

Além do rádio, da música e da televisão, Boldrin também trabalhou no cinema, com os filmes “Doramundo”, “O Tronco” e “O Filme da Minha Vida”.

“A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido”, diz a nota.

Rolando Boldrin no Sr. Brasil, em 2005 — Foto: TV Cultura

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui