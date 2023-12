Cantor de pagode Claytinho é atração desta semana da Feira Noturna

A equipe de Ginástica Rítmica emocionou o público que esteve presente no Ginásio do Azulão no sábado, 02, com a apresentação do espetáculo Alladin.

Sob direção da professora Joice Angelina, esse foi o primeiro Festival de encerramento de ano da equipe.

Organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, o espetáculo “Alladin” contou com a presença de todos os alunos da modalidade.

As atletas contaram a história do personagem por meio de coreografias de ginástica rítmica, utilizaram todos os aparelhos da nova modalidade e mostraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

