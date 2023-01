Candidatos ao ProUni Municipal que não atenderam aos critérios podem apresentar recurso até sábado, 21

Os candidatos que inscreveram no ProUni Municipal de Jaguariúna 2023 e não atenderam aos critérios socioeconômicos, acadêmicos e financeiros do programa têm até as 24h deste sábado, dia 21 de janeiro, para apresentar recurso exclusivamente pelo e-mail [email protected]

Após a análise dos recursos apresentados, o processo de seleção do ProUni Municipal terá continuidade. O resultado preliminar da seleção será publicado na Imprensa Oficial do Município no próximo dia 26 de janeiro.

A relação completa dos candidatos inaptos pode ser conferida na edição do dia 18 de janeiro da Imprensa Oficial do Município aqui.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui