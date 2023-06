Campo de futebol society do São José será inaugurado no sábado, 17

Na festa haverá venda de comidas típicas como caldos, espetinhos, pastéis, cachorro-quente, quentão e doces

A Festa Junina da Educação de Jaguariúna vai agitar o parque Santa Maria neste fim de semana. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação, o “arraiá” está com ingressos à venda em todas as escolas municipais da cidade.

Nos dois dias de desta, 17 e 18, acontecerão dezenas de apresentações de quadrilhas dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino, além dos alunos da APAE.

Para as noites ficarem ainda mais animadas também terão duas apresentações musicais. No sábado a festa acontecerá das 18h às 0h e terá show da dupla Giovani e Rafael. Já no domingo será das 18h às 23h e quem subirá no palco do evento será o cantor João Pedro.

Os ingressos custam R$5 (crianças até dez anos de idade não pagam). Toda a renda arrecadada será revertida para as Associações Pais e Mestres das Escolas Municipais, Estaduais e da APAE.

Foto: Ivair Oliveira

