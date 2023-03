Campinas recebe serviços gratuitos do Cidadania Itinerante nesta semana

Evento deste ano tem como tema “O Brasil de Todas as Cores”

A 4ª edição regional de Campinas do festival gastronômico Brasil Sabor já tem data confirmada: de 18 de maio e 4 de junho. O festival promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) chega em 2023 à sua 17ª edição nacional e busca celebrar a diversidade da gastronomia brasileira, promovendo a criação de pratos especiais em restaurantes de todo o país. Neste ano, os estabelecimentos da regional Campinas poderão fazer a pré-inscrição entre os dias 22 a 25 de março e confirmar a participação entre os dias 27 a 31 de março.

Com o tema “O Brasil de Todas as Cores”, o festival neste ano incentivará que os restaurantes participantes elaborem receitas criativas, coloridas e que deem destaques às técnicas e aos ingredientes regionais. Com patrocínio nacional da Ambev, o evento surge como uma oportunidade de atrair clientes para os estabelecimentos envolvidos, além de ressaltar a relevância social do setor de alimentação fora do lar.

Durante todo o festival, os consumidores poderão experimentar os pratos criados especialmente para o Brasil Sabor a preços promocionais. “Para o cliente, o Brasil Sabor é uma chance de se reunir com amigos e familiares para experimentar iguarias gastronômicas a preços acessíveis. Hoje, se trata de um evento mais do que consolidado no calendário da Abrasel, que atrai cada vez mais participação de adeptos, sejam eles empresários ou consumidores”, destaca Paulo Nonaka, presidente do Conselho Administrativo da Associação.

O presidente da Abrasel Regional Campinas, Matheus Mason, conta que o evento já se consolidou em Campinas e a expectativa é que ele ganhe mais dimensão com a entrada de bares e restaurantes de outras cidades da área de atuação da regional, que é de 49 municípios.

“O Brasil Sabor tem como função estimular os chefes a criarem novos pratos dentro da proposta apresentada, utilizando a diversidade dos produtos nacionais e fazer com que os estabelecimentos atraiam novos públicos consumidores”, explica. “Nos preocupamos em incentivar os chefs a apresentarem o que têm de melhor, desenvolvendo receitas novas, usando a rica diversidade dos produtos, ingredientes e sabores peculiares encontrados em cada região do nosso Brasil e oferecer uma experiência diferenciada aos clientes”, conta.

Nos 16 anos de história nacional, os números atestam que o Festival Brasil Sabor realmente é o maior festival gastronômico do mundo! Os mais de 10 mil restaurantes, em aproximadamente 1300 municípios participantes, representam sua natureza inclusiva e os mais de 1 milhão e meio de pratos servidos confirmam: o Brasil adora o festival. Para este ano, com o tema “Maior do Mundo, Original do Brasil”, a expectativa é de que mais de 700 restaurantes em 19 estados, dentre as cinco regiões do país, participem do evento.

No ano passado, 626 restaurantes, de 21 estados e 62 cidades, participaram do Festival Brasil Sabor. Para que o seu restaurante também faça parte desta experiência, entre em contato com a Abrasel pelo link https://www.brasilsabor.com.br/contato/ e saiba mais informações sobre como se inscrever.

