Campinas anuncia epidemia de dengue

Neste 15 de abril, a Concessionária completa 25 anos de administração de cinco rodovias do interior paulista

Garantir segurança nas rodovias e contribuir com o desenvolvimento econômico e social dos 15 municípios abrangidos diretamente pelos 345 quilômetros da malha viária que faz a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas Paulista e o sul de Minas Gerais. Esta tem sido a grande missão da Renovias, nos últimos 25 anos.

Mais de R$ 3,8 bilhões já foram investidos em melhorias na malha viária e outros R$330 milhões foram destinados pela concessionária às prefeituras através do recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

LEIA TAMBÉM:

Todos esses investimentos transformaram as rodovias administradas pela Renovias, nos últimos 25 anos. O pavimento foi recuperado, a sinalização reforçada e novas tecnologias foram integradas às operações para melhorar o conforto e a segurança dos clientes.

O resultado de todos esses investimentos pode ser facilmente identificado nos números do Programa de Redução de Acidentes (PRA). Desde o início da concessão, a Renovias registrou redução de 61,4% no índice de acidentes, redução de 59,4% no índice de feridos e redução de 46,4% no índice de mortos.

“Temos rodovias de ótima qualidade que permitem ao motorista trafegar com conforto e segurança. A redução no número de acidentes, feridos e mortos é reflexo disso, de um trabalho bem planejado e bem executado”, destaca o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.

Atualmente, a concessionária emprega cerca de 600 profissionais diretos e utiliza a mão-de-obra indireta de mais 200 pessoas, que atuam em serviços de roçada, limpeza e conservação das rodovias, dentre outros.

Muito além da concessão

Projetos sociais sempre tiveram grande apoio da Concessionária. Proporcionar esporte, cultura, educação e lazer às comunidades, especialmente às crianças, sempre foi uma das premissas da Renovias, em âmbito social. Desde o início da concessão, pelo menos R$24 milhões foram destinados para projetos culturais, esportivos e para entidades assistenciais através das leis de incentivo.

Peças teatrais, apresentações musicais e de dança, resgate histórico através de livros, corridas de rua e aulas de judô são exemplos de projetos patrocinados nos últimos anos.

Reconhecimento

Nos últimos 25 anos, a Renovias foi reconhecida inúmeras vezes pelo trabalho realizado ao longo dos 345 quilômetros de rodovias. Eleita melhor concessionária de rodovias do Estado de São Paulo por três anos através do Prêmio Artesp (2014, 2015 e 2017), também figurou entre as 150 melhores empresas para se trabalhar do Brasil por dois anos na indicação do Guia Você S/A (2014 e 2015). Também foi eleita a campeã em Transportes e Logística entre todas as empresas do setor, segundo a avaliação do Anuário Valor 1000 em 2017.

“Tais reconhecimentos são muito importantes, pois atestam o comprometimento de todos os profissionais da Renovias em oferecer aos clientes das nossas rodovias, o conforto, o bom atendimento e serviços de qualidade, tendo como compromisso a segurança, através da melhoria contínua”, enfatiza Rogério Cezar Bahú.

Principais investimentos

Duplicação de 90 km de rodovias

Implantação de 59 km de terceiras faixas

Implantação de 9 passarelas

Implantação e/ou Remodelação de dispositivos de entroncamento, retorno e ou acesso

Remodelação de trecho urbano, bem como marginais de acesso

Implantação de dispositivos de segurança e proteção

Recapeamento da malha viária e implantação de sistemas de drenagem

Recuperação de pontes, passarelas, viadutos e galerias

329.138,22 m² de sinalização horizontal

149.330 unidades de tachas instaladas

16.620 m² de sinalização vertical

230.278.000.000 m² de roçada

13.646,13 toneladas de lixo recolhidos

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui