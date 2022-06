Campanha de digitalização da Comgás apoiará a ONG Cidades Sem Fome

Novo conceito traz ambiente inovador repleto de tecnologia e multicanalidade: lockers contactless permitirão retirada de pedidos sem contato com funcionários

A pandemia acelerou mudanças de hábitos de consumo e trouxe a urgência da integração dos canais, dando origem ao varejo phygital. Com foco em oferecer uma nova experiência ao consumidor baseado no conceito omnichannel, o Bob’s, rede de fast food 100% brasileira, lança na próxima sexta-feira, 13, o Bob’s Conecta Campinas, loja inspirada em tendências internacionais.

“Desde 2016 já trilhávamos o rumo da Transformação Digital, sendo a primeira rede no Brasil a implantar totens de autoatendimento. Queremos cada vez mais possibilitar experiências positivas, rápidas e tecnológicas aos clientes, entre elas a entrega sem contato, o programa de fidelidade com cashback e a utilização de diversos meios de pagamentos digitais”, afirma Marcelo Tristão, Diretor de Transformação Digital Bob’s, destacando algumas das apostas da marca que ainda estão em fase piloto.

Baseado no conceito contactless, o novo formato de atendimento e pagamento permite ao consumidor fazer o pedido pelo aplicativo de delivery e retirá-lo em lockers disponíveis dentro e fora da loja – armários inteligentes que permitem a clientes e entregadores a retirada sem a necessidade de contato com funcionários. Ao chegar na unidade, o consumidor digita o código gerado pelo aplicativo no painel do locker, que identifica o pedido e destrava o compartimento.

“O Bob’s está inserido nos mais diversos atendimentos, seja por aplicativo e drive-thru até novidades como os lockers contactless. Enxergamos o modelo como uma oportunidade de expandir ainda mais o negócio com parcerias em aeroportos e supermercados, além da implementação de drive-thru nos grandes centros urbanos”, ressalta.

A nova unidade também contará com um drive thru de pista dupla, sendo que um dos corredores será exclusivo aos consumidores que fizerem suas compras pelo aplicativo para retirada no drive-thru, proporcionando mais agilidade na entrega do pedido, fomentando as vendas pelo canal e diminuindo as filas nas lojas.

“A disrupção está no DNA da marca. Temos certeza de que alavancaremos as vendas locais com a loja conceito e poderemos replicar o modelo nas próximas unidades da rede trazendo uma experiência única e positiva aos nossos clientes”, afirma Antonio Detsi, diretor geral do Bob’s.

Criado em parceria com o Estúdio Jacarandá, escritório de arquitetura e design especializado em varejo, a nova loja terá um ambiente disruptivo e aconchegante.

“Evidenciaremos características urbanas e industriais da loja, além de utilizar de cores vibrantes que remetem ao clima descontraído e jovem da marca, e usaremos elementos como luminárias no formato de pin que reforçam nossa importância como um local de grandes encontros e paredes instagramáveis, que estimulam a interação com nossos consumidores. O local também terá um espaço aberto no modelo de Rooftop para clientes e eventos na loja”, afirma o executivo destacando que o projeto transmite modernidade e inovação.

