Campanha coleta mais de 150 bolsas de sangue em Jaguariúna

Segundo dados do Ministério da Saúde, as notificações dos casos de Dengue aumentaram significativamente no Brasil em 2024, em comparação com janeiro e fevereiro do ano passado. A época de chuvas e calor intenso, típica do verão brasileiro, é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e a Febre Amarela.

O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de 501 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, divulgados nesta quinta-feira, 29, em Brasília, pelo do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna, em 2023 foram 1.277 casos de dengue notificados e 158 confirmados. Somente em janeiro deste 2024 houve 637 casos notificados e 426 confirmados, confirmando o panorama realizado pelo Ministério da Saúde.

Para lidar com a alta de casos, a Saúde tem realizado mutirões, fiscalizações e cursos de capacitação para manter a população e funcionários informados sobre os cuidados necessários para o combate aos focos do mosquito.

Somente no mutirão de combate ao mosquito Aedes Aegypti realizado na semana passada 494 imóveis foram visitados. Porém, segundo o balanço da Secretaria, somente 297 foram efetivamente trabalhados pelos agentes de saúde. Outros 161 imóveis estavam fechados, 9 desocupados e 27 proprietários se recusaram a permitir a entrada dos agentes.

Quando o morador impede a entrada dos agentes em sua residência, ele está indo contra a ação de combate realizada pelo poder público. Por isso, é de extrema importância colaborar.

O cidadão precisa cuidar da sua casa, do seu terreno e tomar consciência de que água parada pode virar foco para o mosquito. Há séculos e séculos existem propagandas alertando sobre isso. Em 2024, com tamanho acesso a informação esse tipo de coisa deveria ser o menor dos problemas.

Procedimentos

Se identificar um possível foco de dengue, entrar em contato com o Departamento de Vetores pelo Whatsapp (19) 99783-2319 ou telefone (19) 3837-5534.

Lembrando que desde o dia 16 de fevereiro Jaguariúna dispõe de um canal de denúncias no Whatsapp para o combate da Dengue. Pelo Whatsapp, os moradores têm a possibilidade de enviar APENAS mensagens de texto e fotos de locais que possam ser foco de Dengue. O número é o (19) 99783-2319 e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

De acordo com a Secretaria de saúde, quem responde por esse número é o Controle de Vetores, departamento responsável pelas ações de monitoramento, análise e combate ao mosquito.

Suspeita

Em caso de suspeita de dengue é necessário ir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os principais sintomas relacionados à dengue são febre alta de início repentino, dor atrás dos olhos, mal-estar, prostração e dores no corpo. O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem principalmente pela picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas.

Mutirões

O cronograma dos mutirões é realizado de acordo com o número de casos suspeitos e positivos.

Panorama

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e vem sendo distribuída de forma gratuita, neste primeiro momento, para jovens de 10 a 14 anos, em municípios prioritários do país.

A vacina também está disponível na rede privada para a população de 4 a 60 anos. Ela não evita o contágio, mas garante que, se a pessoa for infectada, os sintomas sejam mais brandos.

