Caminho pro Interior retoma atividades e inaugura mais um trecho entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais

Comemorando o segundo aniversário o Caminho pro Interior inaugura mais 40 km de estradas sinalizadas com caminhada e passeio de bike

Desde outubro de 2020 o Caminho pro Interior não realizava caminhadas nem inaugurações de novos trechos. No entanto as organizadoras Kate Jeremias (Maria José Jeremias Guarizzo), Laura Umbelina Santi, Silvana Ismael Guarizzo e Viviana da Silveira Bueno, cumprindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, não ficaram paradas. Fizeram em parceria com as gestões públicas locais as sinalizações e inauguraram os Marcos Oficiais das cidades de Bueno Brandão e Munhoz em Minas Gerais e de Socorro e Jaguariúna em São Paulo. Outras cidades estão com a sinalização em andamento e serão muitas novidades até o final de 2021.

Chegar ao segundo ano de criação com a inauguração de um novo trecho do Caminho pro Interior, em que pese a Pandemia ainda não tenha sido declarada extinta, é motivo de júbilo e muita comemoração, quase um renascimento depois de tudo o que o Brasil e o mundo passaram.

O Secretário de Turismo, Cultura e Lazer da cidade de Águas de Lindóia, Lauro Franco, comenta “que está aguardando a inauguração do Marco e sinalização completa do Caminho pro Interior na cidade desde março de 2020, quando foi decretada a Pandemia e com isso tudo ficou em suspenso, aguardando dias melhores e a sinalização do trecho mineiro em Monte Sião. Agora vamos em frente!”

No próximo sábado, 23, às 8h, junto a Igreja Matriz Nova Cristo Rei (centro), será inaugurado o Marco Oficial do Caminho pro Interior em Águas de Lindóia e o trecho sinalizado entre esta cidade e Monte Sião/MG. A caminhada deste dia, com cerca de 20 km, termina no Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Os peregrinos inscritos terão a oportunidade de cruzar a divisa entre os dois Estados por cima da Serra da Mantiqueira, com paisagens lindas, ótimas oportunidades para fotos e a construção de novas amizades. Visitas ao Mirante da Santa e a Fábrica de Porcelana Monte Sião, a única que produz louça branca e azul artesanal no Brasil, além de um almoço self-service mineiro e transporte de retorno, estão incluídos no roteiro.

Já no dia 24 de outubro, domingo, às 08h, será inaugurado o Marco Oficial do Caminho pro Interior na cidade de Monte Sião, junto ao Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A caminhada, também de cerca de 20 km, cumprirá parte do trecho mineiro que liga esta cidade a Bueno Brandão, pois um total 43 km de estrada separam as duas cidades e não daria para ser concluído de uma única vez.

O lado mineiro do Caminho pro Interior é muito bonito também e nos permitirá conhecer a tão falada hospitalidade local, pois o Laticínio G. Feliz irá receber os participantes e servir aos inscritos um gostoso prato de “Lanche Mineiro do Peregrino” com produtos variados a guisa de um “almoço no campo”. O transporte de volta a Monte Sião também está previsto no roteiro.

Para José Pocai, Prefeito de Monte Sião/MG, “a cidade passou por muitas dificuldades durante a Pandemia, e agora o Turismo está voltando e as malharias, nosso forte atrativo, está revivendo. Com o Caminho pro Interior queremos ampliar o turismo rural no município e atrair mais turistas que possam ficar mais tempo na cidade”.

Kate Jeremias comenta que “sempre quis oferecer um Passeio de Bike Oficial do Caminho pro Interior e desta vez isso vai ser possível”. Os ciclistas farão o trecho de ida e volta entre o Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, localizado no centro da cidade de Monte Sião/MG, e o Laticínio G. Feliz. Totalizando cerca de 40 km de um autêntico pedal rural, mas com todo suporte das organizadoras do Caminho, que estarão a postos para dar apoio moral e servir água e frutas aos participantes. Claro que o lanche mineiro dos peregrinos também será servido aos ciclistas inscritos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES DO CAMINHO PRO INTERIOR

Consulte o site: www.caminhoprointerior.com.br

As novidades sempre saem primeiro nos perfis no Facebook e no Instagram, por isso recomendamos que procurem e sigam o perfil @caminhoprointerior1

Para encaminhar dúvidas utilizem o e-mail: [email protected]

Ou faça contato pelo whatsapp com (19) 99205 9128 (Kate) ou (19) 99779 5154 (Silvana).

Para se inscrever nas Caminhadas de Inauguração e no Primeiro Passeio de Bike do Caminho pro Interior é só clicar nos links abaixo ou procurar na plataforma www.vzit.com.br

https://vzit.com.br/caminhada-de-inauguracao-trecho-3-cruzando-a-divisa-sp-mg-caminho-pro-interior-1512

https://vzit.com.br/primeiro-passeio-de-bike-do-caminho-pro-interior-ida-e-volta-40-km-11