Câmara municipal devolve mais de 66 mil reais para a Prefeitura de Pedreira

Entre os dias 10 e 23 de dezembro, as atrações artísticas do Projeto “Luzes de Natal – Desejos e Sonhos” foram apreciadas por centenas de pessoas na Praça Ângelo Ferrari, em Pedreira. Durante as duas semanas de evento, artistas locais e regionais, academias de dança, atores e atrizes levaram ao público a magia natalina, aliada à arte e à cultura de qualidade que habita o município.

O Natal na cidade começou com a chegada do Papai Noel à Praça no dia 10 de dezembro, acompanhado do acender das luzes decorativas, grande tradição de Pedreira. Na mesma data, a oficina de Teatro do Centro Cultural subiu ao Palco da Concha e fez sua primeira de seis apresentações, intitulada “Sonhar é Desejar”.

Nos dias que se seguiram, muita música e dança de qualidade puderam ser conferidas, a programação contou com academias e escolas de dança e arte (MD Studio, Corpo & Arte, Cia. Boda Dance, Vôo Mágico, Projeto Califórnia, Carol Pansani Ballet, Grupinho Ophicina da Dança, Escola de Artes Ophicina da Dança e Academia Primeiro Movimento), bandas, oficinas e artistas musicais (Dijane Paixão, Orquestra de Violeiros de Pedreira, Centro Cultural, Jingle Bells Rock, Corporação Musical Santana e Diego Alone), além de instituições como o SAMUCA.

Para o Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento, o interesse pelas atrações que compuseram o “Luzes de Natal” reflete a identificação que a população pedreirense possui com a Cultura. “A arte, em toda a sua essência, promove o bem-estar e a felicidade de quem a aprecia. Para nós, é gratificante observar quantas famílias estiveram presentes nas duas semanas de evento, aproveitando ao máximo as atrações ali oferecidas. Esperamos ter aberto portas e despertado o interesse naqueles que sempre desejaram vivenciar as artes, mas que não haviam dado o primeiro passo até então”, conclui.

As decorações natalinas permanecerão expostas na Praça até o dia 06 de janeiro, data em que se comemora o Dia de Reis no calendário cristão.

