“Café com viola” deste domingo será na histórica Fazenda da Barra

Escrito pelo espanhol Alejandro Melero e com direção de Dan Rosseto, o espetáculo, com montagens na Espanha, Uruguai e Peru, se baseia nos traumas e no humor das relações familiares para convidar ao debate sobre o direito de escolha de pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista (TEA).

Nosso Irmão conta a história do reencontro dos irmãos Teresa, Maria e Jacinto, após a morte de sua mãe. Na casa da família, onde a matriarca cuidava de Jacinto, que possui uma deficiência intelectual, as irmãs se envolvem em uma busca pelo testamento, que passa a fazer parte de um jogo de interesses em torno dos bens da família e da guarda do irmão. Ao longo do caminho, os três terão que se conhecer novamente enquanto enfrentam os fantasmas, os conflitos e os segredos de família.

LEIA TAMBÉM:

Com atuações de Regiane Alves, Marina Elias e Bruno Ferian, os três irmãos precisam desfazer suas mágoas para criar vínculos emocionais verdadeiros e enterrar de vez as lembranças de sua mãe.

“O jogo cênico criado a partir dos embates psicológicos entre os irmãos, faz do público o voyeur da história, observando as cenas de diferentes ângulos e captando variadas nuances do trio”, afirma o diretor Dan Rosseto. “Me interessa, como diretor, captar a dor humana e este texto é potente em trazer diferentes camadas de cada um deles: os traumas, o humor, as feridas não cicatrizadas e questões familiares profundas”.

Esse projeto é realizado pela Mercúrio Cultural através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Apsen Farmacêutica, apoio Think Projetos e Secretaria de Cultura de Jaguariúna.

Serviço:

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Gênero: Comédia dramática

Modalidade: Adulto

Data: 24 de março

Horário: Domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

End: R. Alfredo Bueno, 1151 – Centro, Jaguariúna

Valores:

Inteira: R$80 | R$ 40 meia

Popular: R$60 | R$30 meia

Vendas: www.ingressodigital.com

Info: (19) 3837-5160

www.mercuriocultural.com.br

