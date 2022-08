Basquete sub-11 de Jaguariúna vence clube jundiaiense e mantém invencibilidade

A equipe de basquete sub-11 de Jaguariúna venceu a equipe do Clube Jundiaiense, no último sábado, 06, mantendo assim uma invencibilidade de nove jogos na Liga Metropolitana de Basquete.

A partida teve sabor de revanche, pois na categoria sub- 12 Jaguariúna havia perdido em junho a invencibilidade diante do Clube Jundiaiense, uma das equipes mais fortes da competição.

Do início ao fim do jogo Jaguariúna mostrou sua força e sempre liderou o placar, porém a equipe de Jundiaí sempre seguia perto no placar. No final, Jaguariúna venceu por 24 a 20, alcançando sua nona vitória no ano.

