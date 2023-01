Barueri recebe projeto de oficinas gratuitas de música para jovens da rede pública de ensino

“Oficinas da Villa Música” promove aulas gratuitas de música a partir de 1º de fevereiro de 2023

O acesso à arte e à cultura no Brasil ainda apresenta desigualdade. Por isso são de muita importância ações que visam democratizar o setor, através de iniciativas no sentido de alterar esse panorama. Com o objetivo de proporcionar o acesso gratuito à cultura por jovens da rede pública de ensino, Oficinas da Villa Música é um exemplo de projeto que atua nessa frente, por meio da realização de oficinas artísticas de música para alunos, divididos em turmas e no contraturno escolar.

Para fomentar a inclusão, o projeto Oficinas da Villa Música promove aulas gratuitas de música em várias localidades do País. Uma dessas oficinas acontece a partir de 1º de fevereiro de 2023, no CEPAC – Associação para Proteção de Adolescentes e Crianças, em Barueri (SP). Os interessados devem fazer as matrículas nos dias 30 e 31 de janeiro de 2023, em horário comercial, com a presença de um dos responsáveis e com documentos de identidade. As aulas acontecerão às quartas e sextas em local acessível para pessoas com deficiência (PCDs), aos quais também são reservadas vagas. Ao todo, são oferecidas 40 vagas para as oficinas.

O acesso à cultura, mais especificamente neste projeto através da música, oferecerá aos alunos a oportunidade de socialização, criação artística e desenvolvimento de percepção e sensibilidade restrita muitas vezes apenas às camadas mais privilegiadas da sociedade.

Além disto, o projeto democratiza a cultura através da apresentação aberta ao público, desperta nos jovens o gosto pelas artes e o conhecimento cultural de uma forma geral; possibilita o despertar profissional dos jovens participantes, capacitando, formando-os como futuros monitores/professores de música; será um importante instrumento de inclusão social e de referência para a região.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura com realização do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento, o projeto Oficinas da Villa Música é produzido pela Villa 7 Produções Culturais e AH 7 Gestão Cultural. Em Barueri, é patrocinado pela Klüber Lubrication e tem apoio da CEPAC.

SOBRE A KLÜBER LUBRICATION

A Klüber Lubrication, empresa de origem alemã, presente em mais de 60 países, fornece soluções em lubrificação para assegurar o perfeito funcionamento e a preservação de elementos mecânicos de equipamentos para atividades industriais, como correntes, engrenagens, barramentos, contatos elétricos, rolamentos, válvulas, sistemas pneumáticos e hidráulicos. A empresa fornece graxas e óleos (sintéticos e minerais) para uma ampla gama de indústrias: automotiva, rolamentos, têxtil, siderúrgica, madeira, papel, bioenergia, energia eólica, alimentícia, fabricantes de equipamentos, mineração e cimento.

Presente no Brasil há mais de 50 anos, onde lidera o mercado em que atua, a empresa possui unidade fabril em Alphaville (Barueri, SP) e centros de serviços em diversas regiões; na América do Sul, está presente também na Argentina e no Chile. Seu sistema de gerenciamento de qualidade e meio ambiente é certificado pelas normas ISO 21469, ISO 14001, IATF 16949, ISO 9001, OHSAS 18001, Kosher e Halal.

A empresa reforça o compromisso com a sociedade e o meio ambiente, por meio de diversas ações que valorizam, acima de tudo, a diversidade e a inclusão entre as pessoas. A multinacional é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, da sigla para Women’s Empowerment Principles, em inglês), uma plataforma da ONU Mulheres e do Pacto Global, da ONU.

Inovação e sustentabilidade também estão entre os principais pilares de atuação e desenvolvimento da Klüber Lubrication. A inovação está presente no dia a dia ao identificar as tendências e necessidades do mercado em um estágio inicial e transformar esses insights em valores tangíveis para os clientes, além de fortalecer uma cultura que é apoiada constantemente com o aprimoramento do conhecimento técnico do time.

Já o compromisso com a sustentabilidade, anda lado a lado com o desempenho operacional, e vai desde a composição dos lubrificantes especiais e serviços para os clientes até as medidas para criar uma visão interna perene sustentável de valor. A companhia se dedica a minimizar o nosso footprint – o que deixamos de marca no meio ambiente – e a maximizar o handprint dos clientes, por meio da redução no consumo de energia e recursos, a partir da seleção e uso eficiente de matérias-primas adequadas e renováveis para seus produtos.

O departamento de Eficiência Energética da Klüber Lubrication responde a um dos principais desafios da indústria em termos de sustentabilidade: comprova uma economia no consumo de energia elétrica dos equipamentos e redução de custos em virtude do melhor desempenho operacional das máquinas, apenas com a substituição dos lubrificantes convencionais pelos de alto desempenho, contribuindo, também, para a diminuição na emissão de CO2.

SOBRE A CEPAC

A Associação para Proteção de Adolescentes e Crianças – Cepac é uma organização social que atua há 29 anos no município de Barueri e hoje conta com cinco unidades. Atende crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o acesso aos direitos por meio do desenvolvimento da autonomia, fortalecimento de vínculos familiares, fomento à cultura e qualificação profissional.

SOBRE A VILLA 7 CULTURA

Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

SOBRE A AH7 GESTÃO CULTURAL

A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

Projeto Oficinas da Villa Música

Data e hora: quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023 (início das aulas)

Local: CEPAC – Associação para Proteção de Adolescentes e Crianças

Endereço: R. Martim Afonso de Souza, 72 – Parque Imperial, Barueri (SP)

Matrículas dias 30 e 31 de janeiro de 2023 – Comparecer um dos responsáveis com documentos de identidade.

Número de vagas: 40

Aulas serão de quarta e sexta, às 9h30 e às 10h30.

Vagas e local acessível para PCD

Classificação livre

Evento gratuito

