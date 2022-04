Azeite do interior de SP fica entre os 10 melhores do mundo em premiação internacional; rótulo é o 1º brasileiro a figurar no top 100

Os oito segundos nunca mais serão os mesmos! Para quem gosta das provas esportivas, a Festa do Peão de Americana inova ao criar a Área VIP – Espaço Prime. Com visão privilegiada, bem próxima aos bretes, o público poderá conferir de pertinho a saída dos atletas com muito mais pressão e adrenalina, sentido a mesma emoção que apenas os cowboys vivem.

Assumindo o compromisso de manter viva a tradição e cultura sertaneja, a Festa do Peão de Americana terá muitas modalidades em touro e também em cavalo. O festival traz uma etapa da Professional Bull Riders (PBR) e o Iron Cowboy – modelo de competição exclusivo, no estilo mata-mata, três tambores e cutiano. Antes, apenas os atletas visualizavam tudo o que acontecia nos bastidores. Agora, é a vez do público do Área VIP – Espaço Prime sentir essa emoção.

A arquibancada, localizada na lateral direita do palco, dará espaço ao novo modelo de camarote, muito mais exclusivo, e que chega com serviços diferenciados, como bar e banheiros. A visão, para quem gosta de montaria, não poderia ser melhor. Shows no palco e espetáculos que acontecem na arena estarão muito mais próximos, proporcionando uma experiência sem igual.

Além da Área VIP – Espaço Prime, Americana conta com diversas opções para todos os gostos e bolsos: pista, camarote Americana, camarote Superbull e open Superbull, camarote Brahma e mais de 230 camarotes corporativos divididos entre os setores A e B. Os ingressos são adquiridos pelo site https://www.totalacesso.com/ na Casa dos Cavaleiros de Americana ou em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br

Americana dá as boas-vindas na sexta (10/06) com Henrique e Juliano, Guilherme e Benuto e Barões da Pisadinha. No sábado (11/06), sobem ao palco Gusttavo Lima, Edson e Hudson e César Menotti e Fabiano. Encerrando a primeira semana, no domingo (12/06), as apresentações são de Luan Santana e do DJ Pedro Sampaio no Domingo da Família São Vicente.

Na quarta-feira (15/06), véspera do feriado de Corpus Christi, no Dia da Pura Construtora, tem Leonardo e Bruno e Marrone com o espetáculo Cabaré, além de Dennis DJ. No lounge do Americana Hall (entrada privada dos camarotes), a apresentação de Juan Marcus e Vinícius. Pausa no dia 16 para tudo voltar na sexta, 17 de junho, com Maiara e Maraísa, Alok e Hugo e Guilherme. O segundo sábado da Festa do Peão de Americana promete fortes emoções com o encontro de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e o DJ Sevenn.Americana se despede no Domingo da Família São Vicente (19/06), com a apresentação de Chitãozinho e Xororó e a tour ‘Evidências’

Imagens e artes oficiais em: https://drive.google.com/drive/folders/1kBcBtQ6dNSfgjuOLPVnU1lcBKT3pfsI3