Atuação da LBV na pandemia auxilia famílias campineiras

Trabalho humanitário beneficia famílias em situação de insegurança alimentar.

No interior paulista, a Legião da Boa Vontade (LBV) vem amparando milhares de famílias que enfrentam o desemprego e a insegurança alimentar e social durante a pandemia do novo coronavírus. Em Campinas, por exemplo, as famílias atendidas pelos serviços sociais da Entidade e por organizações parceiras recebem, todos os meses, desde o início da crise sanitária, cestas de alimentos não perecíveis, kits de limpeza e higiene e máscaras de proteção, a fim de amenizar os impactos gerados pela Covid-19.

A LBV também acompanha estas famílias também com visitas domiciliares — respeitando, é claro, todas as medidas preventivas sugeridas pelas autoridades de saúde — e atendimentos por telefone, com o intuito de atender a todas as demandas destas pessoas. Com a chegada do inverno, a entidade iniciou a entrega de cobertores novos, com a finalidade de ajudar as famílias a suportar melhor as baixas temperaturas.

Tudo isso só é possível graças a você, amigo(a) doador(a), que acredita no nosso trabalho e nos ajuda a cuidar de quem mais precisa. Muito obrigado!