Atividade do comércio no Natal tem queda de 1,4%, revela Serasa Experian

Final de semana da data comemorativa também marcou recuo de -10,7%

Os brasileiros gastaram menos no Natal de 2023, tornando a data a mais fraca dos últimos três anos, como mostra o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian. Segundo o levantamento, durante a semana do feriado, (18 a 24/12/2023) as vendas do varejo físico apresentaram uma queda de 1,4% em comparação ao mesmo período do ano passado (18 a 24/12/2022).

“Com a inadimplência marcando números recordes este ano, a prioridade dos consumidores foi a reestruturação financeira ao optarem por utilizar o 13° salário para o pagamento e renegociação de dívidas, deixando as compras e presentes de Natal em segundo plano”. Confira a evolução dos dados no gráfico a seguir:

No final de semana da data comemorativa (22 a 24/12/2023), a queda foi ainda mais acentuada, chegando a -10,7% em relação ao mesmo período do último ano (16 a 18/12/2022). De acordo com Rabi, o fato do dia 24 ter sido um domingo pode ter influenciado a baixa no final de semana, já que é o dia mais fraco para o comércio.

Vendas em São Paulo seguem tendência nacional

Ainda segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, as vendas natalinas do varejo físico paulista também não foram animadoras e expressaram diminuição de -1,2% durante a semana (18 a 24/12/2023 x 18 a 24/12/2022) e -9,6% no final de semana (22 a 24/12/2023 x 16 a 18/12/2022).

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Natal tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. Foram consideradas as consultas realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2023 e comparadas ao mesmo período de 2022. Para o fim de semana, foram consideradas as consultas realizadas no período de 22 a 24 de dezembro de 2023 e comparadas às do período de 16 a 18 de dezembro de 2022.

