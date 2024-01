Atibaia terá Parque Temático do Morango

Espaço lúdico e sensorial, tecnológico e sustentável, será construído junto ao Parque da Usina após investimento conjunto do Estado e do município

Graças a uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, Atibaia, a Capital Nacional do Morango, ganhará um parque temático do morango, espaço lúdico e sensorial, tecnológico e sustentável, que será construído junto ao Parque da Usina.

Recentemente, em agenda no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Paulista, em São Paulo, aconteceu a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Atibaia e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), para o repasse dos recursos que serão destinados ao incremento do Turismo em Atibaia. O espaço será implantado no bairro da Usina após investimento de R$7,8 milhões do Governo Estadual e de R$2,6 milhões da Administração Municipal.

“Garantir investimentos para Atibaia sempre foi um propósito do nosso Governo, que preza pelo pertencimento e pela identificação do nosso povo junto aos pontos turísticos do nosso município. Seguimos trabalhando pelo desenvolvimento do Turismo, e, consequentemente, pela geração de empregos e renda para a população”, ressaltou o prefeito de Atibaia, Emil Ono, durante a assinatura da parceria junto ao Estado. “Registramos o nosso agradecimento ao Comtur [Conselho Municipal de Turismo] de Atibaia e ao Governo do Estado por esse incentivo que exalta a cultura do morango”, complementou.

Atibaia é referência no cultivo do morango, tendo sido reconhecida, em 2022, como Capital Nacional do Morango. O município foi o primeiro no Brasil a receber a certificação da Produção Integrada de Morango (PIMO) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), um processo que objetiva racionalizar o uso de agrotóxicos, estimular o equilíbrio do ecossistema e manter a qualidade e a segurança dos produtos.

Cercada pela Serra da Mantiqueira, Atibaia é uma das maiores produtoras de morango do país e a maior do Estado de São Paulo, contando com clima e solo propícios para o cultivo do fruto. E a cultura do morango desempenha um papel crucial na geração de empregos e de renda para diversas famílias do município, tanto que na cidade há duas grandes festas agrícolas que destacam o morango: a “Festa de Flores e Morangos de Atibaia”, realizada pela Associação Hortolândia, com apoio da Prefeitura; e a “Festa do Morango de Atibaia e Jarinu”, com realização da Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, em conjunto com as prefeituras de Atibaia e de Jarinu.

A Prefeitura ainda mantém em Atibaia o Programa de Revitalização da Cultura do Morango, responsável por promover boas práticas agrícolas na produção do fruto, além de reproduzir mudas no Viveiro Municipal para distribuição aos pequenos produtores familiares do município. Conforme a Secretaria Municipal de Agricultura, cerca de 140 mil mudas foram distribuídas somente em 2023.

